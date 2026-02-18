रमजान माह का चांद दिखा, कल होगा पहला रोजा
जयपुर की जामा मस्जिद की हिलाल कमेटी ने रमजान का चांद देखने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. गुरुवार को रमजान का पहला रोजा होगा.
Published : February 18, 2026 at 8:42 PM IST
जयपुर: इस्लाम धर्म के पवित्र माह रमजान की शुरुआत हो गई है. बुधवार शाम रमजान का चांद देखे जाने की पुष्टि हुई है. हालांकि कई जगह खराब मौसम के चलते चांद नजर नहीं आया. अब रमजान का चांद दिखने के साथ ही गुरुवार से रोजे शुरू हो जाएंगे. गुरुवार को रमजान का पहला रोजा होगा.
हिलाल कमेटी के प्रमुख मुफ्ती खालिद उस्मानी ने बताया कि रमजान माह का चांद दिखने के साथ ही विशेष इबादत के तौर पर पढ़े जाने वाली तरावीह की नमाज शुरू हो गई है. पूरे एक महीना 5 वक्त की नमाज के साथ ही विशेष इबादत का दौर भी चलेगा. मुस्लिम बहुल इलाकों में चांद दिखने की पुष्टि होने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को चांद दिखने की बधाई दी. साथ ही लोग चांद देखने के बाद खरीदारी के लिए बाजारों की तरफ भी रवाना हो गए.
पढ़ें: रमजान के अवसर पर हनफी समुदाय की महिलाओं ने की मेहंदी लगाने की तैयारियां
सुबह 4 बजे सहरी के वक्त खाने वाली सेवइयां और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीदारी करते दिखे. रामगंज बाजार, घाट गेट, सुभाष चौक, शास्त्री नगर,जालूपुरा, जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में अभी से ही रौनक शुरू हो गई है. लोग बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए बाजार पहुंचे. गुरुवार सुबह 4 बजे सहरी होगी. वही रमजान माह का पहले रोजे की इफ्तारी शाम 6: 30 बजे होगी. उसके बाद प्रतिदिन समय बढ़ता जाएगा.