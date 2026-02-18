ETV Bharat / state

रमजान माह का चांद दिखा, कल होगा पहला रोजा

जयपुर: इस्लाम धर्म के पवित्र माह रमजान की शुरुआत हो गई है. बुधवार शाम रमजान का चांद देखे जाने की पुष्टि हुई है. हालांकि कई जगह खराब मौसम के चलते चांद नजर नहीं आया. अब रमजान का चांद दिखने के साथ ही गुरुवार से रोजे शुरू हो जाएंगे. गुरुवार को रमजान का पहला रोजा होगा.

हिलाल कमेटी के प्रमुख मुफ्ती खालिद उस्मानी ने बताया कि रमजान माह का चांद दिखने के साथ ही विशेष इबादत के तौर पर पढ़े जाने वाली तरावीह की नमाज शुरू हो गई है. पूरे एक महीना 5 वक्त की नमाज के साथ ही विशेष इबादत का दौर भी चलेगा. मुस्लिम बहुल इलाकों में चांद दिखने की पुष्टि होने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को चांद दिखने की बधाई दी. साथ ही लोग चांद देखने के बाद खरीदारी के लिए बाजारों की तरफ भी रवाना हो गए.