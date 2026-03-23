100 वर्षों की विरासत समेटे भुतहा तालाब, यहां की चैती दुर्गा पूजा है इतिहास और आस्था का अनूठा संगम!
रांची का एक ऐसा मंदिर जहां चैती दुर्गा पूजा का इतिहास 100 साल से ज्यादा का है. जो भक्ति और आस्था का अनूठा संगम है.
Published : March 23, 2026 at 3:22 PM IST
रांचीः शारदीय नवरात्र और चैती नवरात्र दोनों ही मां दुर्गा की उपासना के प्रमुख पर्व हैं लेकिन इनकी परंपराओं, स्वरूप और ऐतिहासिक संदर्भों में स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है. जहां शारदीय नवरात्र आश्विन माह में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है. वहीं चैत्र माह में पड़ने वाला चैती नवरात्र अपेक्षाकृत अधिक आध्यात्मिक और परंपरागत स्वरूप लिए होता है. झारखंड की राजधानी रांची का भुतहा तालाब इस चैती नवरात्र की एक ऐसी ऐतिहासिक कड़ी है, जहां आस्था, इतिहास और लोकमान्यताएं एक साथ जीवंत होती हैं.
100 वर्ष पुराना है यहां का इतिहास
रांची के भुतहा तालाब स्थित चैती दुर्गा पूजा का इतिहास 100 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है. इसकी शुरुआत वर्ष 1926 के आसपास चैती दुर्गा पूजा महासमिति द्वारा की गई थी. यह राजधानी की सबसे प्राचीन चैती दुर्गा पूजाओं में गिनी जाती है. खास बात यह है कि इस पूजा का सीधा संबंध हजारीबाग से जुड़ा हुआ बताया जाता है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, पहली बार रामनवमी के अवसर पर हजारीबाग से ही यहां दुर्गा पूजा की परंपरा शुरू हुई, जो आज तक निरंतर जारी है.
चैत्र नवरात्र के दौरान मां अंबे की भव्य पूजा-अर्चना
चैत्र नवरात्र के दौरान यहां भव्य तरीके से मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की जाती है. कलश स्थापना के साथ शुरू होने वाला यह उत्सव पूरे नौ दिनों तक चलता है. इस दौरान 16 फीट ऊंची मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होती है. पंडालों को भी हर साल अलग-अलग थीम पर सजाया जाता है, जो काल्पनिक मंदिरों की झलक प्रस्तुत करते हैं.
1938 में यहां से निकली थी पहली शिव बारात
इस पूजा की एक और ऐतिहासिक विशेषता यह है कि रांची में प्रसिद्ध शिव बारात की शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है. वर्ष 1938 में भुतहा तालाब चैती दुर्गा मंदिर से ही पागल बाबा के नाम से प्रसिद्ध महंत द्वारा पहली बार शिव बारात निकाली गई थी, जो आज रांची की सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है.
भुतहा तालाब नाम के पीछे रोचक है कहानी
भुतहा तालाब नाम अपने आप में एक दिलचस्प इतिहास समेटे हुए है. स्थानीय लोगों के अनुसार, जहां आज जयपाल सिंह स्टेडियम का पार्क स्थित है, वहां कभी एक तालाब हुआ करता था. जनश्रुति है कि इस तालाब में एक कैदी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इस स्थान को “भुतहा तालाब” कहा जाने लगा. उस समय रांची का यह इलाका घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिससे लोगों में डर का माहौल रहता था.
डर खत्म करने के लिए मां शक्ति की स्थापना
ऐसा कहा जाता है कि इसी डर को खत्म करने और क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा लाने के उद्देश्य से यहां मां दुर्गा की स्थापना की गई. धीरे-धीरे इस स्थान की धार्मिक महत्ता बढ़ती गई और लोगों का विश्वास भी गहराता गया. मान्यता है कि यहां की पूजा विशेष फलदायी होती है और मां अंबे अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं.
समय के साथ इलाका बना आर्थिक गलियारा
समय के साथ यह इलाका भी विकसित होता गया. जो क्षेत्र कभी सुनसान और भय का प्रतीक था, वही आज रांची का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र अपर बाजार बन चुका है. भुतहा तालाब की चैती दुर्गा पूजा इस परिवर्तन की भी साक्षी रही है.
विधिवत मां दुर्गे की आराधना
यहां की पूजा में बेलवरण, नवपत्रिका प्रवेश और पारंपरिक विधियों से मां दुर्गा की आराधना की जाती है, जो इसे अन्य दुर्गा पूजाओं से अलग बनाती है. हर वर्ष यहां हजारों श्रद्धालु जुटते हैं और पूरे भक्ति भाव से मां की आराधना करते हैं.
पंडित हेमंत पाठक कहते हैं कि चैती नवरात्र की साधना शारदीय नवरात्र की तुलना में अधिक तप और आध्यात्मिक एकाग्रता से जुड़ी होती है. भुतहा तालाब क्षेत्र में मां दुर्गा की स्थापना केवल पूजा नहीं, बल्कि एक समय में भय और नकारात्मकता को समाप्त कर आस्था स्थापित करने का प्रयास था. यहां की पूजा इसलिए विशेष मानी जाती है क्योंकि यह परंपरा, विश्वास और इतिहास तीनों का संगम है, और मां अंबे यहां अपने भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती हैं.
इस तरह भुतहा तालाब की चैती दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि रांची के इतिहास, आस्था और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है. जो पिछले एक सदी से भी अधिक समय से लोगों की आस्था को संजोए हुए है.
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