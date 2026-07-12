Special- अनदेखी का शिकार बीकानेर की जल विरासत: दशकों तक बुझाई शहर की प्यास, अब बदहाली की कहानी कर रहे बयां
रियासतकाल में बीकानेर की लाइफ लाइन रहे अधिकांश कुएं अब सूख चुके हैं या जर्जर हैं. देखिए अरविन्द व्यास की खास रिपोर्ट....
Published : July 12, 2026 at 2:17 PM IST
बीकानेर: मरुस्थलीय शहर बीकानेर की पहचान किलों और हवेलियों के अलावा उसकी समृद्ध जल संरक्षण परंपरा से भी रही है. कभी शहर की प्यास बुझाने वाले ऐतिहासिक कुएं आज अपनी बदहाली की कहानी बयां कर रहे हैं. रियासतकाल में ये कुएं बीकानेर की पेयजल व्यवस्था की रीढ़ थे. सैकड़ों फीट गहराई से निकलने वाला पानी हजारों लोगों की प्यास बुझाता था. ये कुएं सामाजिक जीवन, लोक संस्कृति और सामुदायिक मेल-मिलाप के भी केंद्र होते थे. समय के साथ आधुनिक जलापूर्ति व्यवस्था विकसित हुई तो इन पारंपरिक जलस्रोतों की सुध लेना लगभग बंद हो गया. नतीजा यह हुआ कि अधिकांश कुएं सूख या बंद हो गए या जर्जर हालत में पहुंच गए.
पीएचईडी में कर्मचारी नेता जयगोपाल जोशी ने कहा कि ये कुएं केवल पुराने जल स्रोत नहीं, बल्कि बीकानेर की ऐतिहासिक धरोहर हैं. उनका सुझाव है कि कुओं पर सोलर ऊर्जा आधारित पंप लगाए जाएं, ताकि बिजली खर्च घटे और जरूरत पड़ने पर इनसे पानी निकाला जा सके. पीएचईडी के अधीक्षण अभियंता खेमचंद सिंगारिया ने कहा कि फिलहाल शहर के सभी बंद कुओं को पुनर्जीवित करने की कोई व्यापक योजना नहीं है. राज्य सरकार के मातृभूमि से कर्मभूमि अभियान के तहत तीन ऐतिहासिक कुओं को चिन्हित किया है, जिन्हें दोबारा चालू करने की दिशा में कार्य प्रस्तावित है.
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बदहाल हैं ऐतिहासिक कुएं: आज बीकानेर शहर के कई ऐतिहासिक कुओं के आसपास झाड़ियां उगी हैं. चारदीवारियां टूट चुकी हैं. कमरों की छतें जर्जर हो चुकी हैं. कई जगह कचरे का ढेर लगा है. विडंबना यह है कि जिन कुओं ने दशकों तक बीकानेर की प्यास बुझाई, आज वे खुद संरक्षण और पुनर्जीवन की आस लगाए हैं.
जब कुएं ही थे शहर की जीवनरेखा: नहर का पानी आने से पहले बीकानेर में पेयजल का सबसे भरोसेमंद स्रोत यही कुएं थे. सुबह-शाम पानी भरने को यहां महिलाओं की कतारें लगती थीं. कुओं पर सामाजिक संवाद होते थे. लोकगीत गाए जाते थे. कई पारंपरिक रस्में भी यहीं निभाई जाती थीं. कुएं केवल जल स्रोत नहीं, बल्कि शहर की सामाजिक संस्कृति का हिस्सा थे.
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महाराजा सादुल सिंह ने कराई निशुल्क जलापूर्ति: बीकानेर रियासत के महाराजा सादुल सिंह ने शहर में निशुल्क जलापूर्ति व्यवस्था शुरू कराई. आजादी के बाद सादुल जल प्रदाय एवं ग्रामीण पुनर्निर्माण कोष के माध्यम से सार्वजनिक नल, स्टैंड पोस्ट और बाद में पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार हुआ. जैसे-जैसे घरों तक नल से पानी पहुंचने लगा, लोगों की निर्भरता कुओं पर घटती गई. इसके साथ ही इनके रखरखाव की व्यवस्था भी कमजोर पड़ती गई. धीरे-धीरे अधिकांश कुएं उपेक्षा के शिकार हो गए.
61 कुएं थे शहर की पहचान: रियासतकाल में शहर के 61 प्रमुख कुओं की जानकारी मिलती है इनमें जूनागढ़ किले के रामसागर, कल्याण सागर, रानीसर और गजसागर के अलावा अनूप सागर (चौतीना कुआं), अलख सागर, नवल सागर, केसरदेसर, छोगजी का कुआं, पंवारसर, जसवंत सागर, डागा कुआं, रघुनाथसर, बेणीसर, फूलबाई, मोहता, घेरूलाल, ब्रजलाल व्यास कुआं प्रमुख हैं. इनमें कई कुओं के नाम आज भी शहर के मोहल्लों की पहचान बने हैं. चौतीना कुआं, रघुनाथसर और बेणीसर जैसे क्षेत्र आज भी ऐतिहासिक नामों से जाने जाते हैं.
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भूजल दोहन ने बढ़ाई परेशानी: जल विशेषज्ञों का मानना है कि समय के साथ कुओं पर मोटर पंप लगाए जाने लगे. लगातार पानी निकालने से भूजल स्तर तेजी से गिरा. इसके बाद बड़ी संख्या में ट्यूबवेल खोदे गए. इससे पारंपरिक जलस्रोतों पर और असर पड़ा. कई कुएं पूरी तरह सूख गए, जबकि कुछ में पानी का स्तर इतना नीचे चला गया कि उनका उपयोग बंद करना पड़ा.पीएचईडी के अनुसार, वर्तमान में शहर में केवल तीन ओपन वेल चालू हैं, जबकि बाकी कुएं बंद हैं.
हर नहरबंदी में याद आते हैं पुराने कुएं: बीकानेर में जब भी इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत या नहरबंदी होती है, शहर को जलसंकट का सामना करना पड़ता है. ऐसे समय इन ऐतिहासिक कुओं की उपयोगिता फिर चर्चा में आ जाती है. हालांकि, इन कुओं की समय-समय पर सफाई, मरम्मत और भूजल रिचार्ज की व्यवस्था की जाए तो वे आपातकालीन परिस्थितियों में शहर के लिए महत्वपूर्ण जलस्रोत बन सकते हैं. पुराने ट्यूबवेल और कुएं चालू स्थिति में रखना भविष्य की जल सुरक्षा के लिए जरूरी है.
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धरोहर भी, भविष्य की जरूरत भी: पीएचईडी में कर्मचारी नेता जयगोपाल जोशी का कहना है कि पुराने समय में लोग वर्षों तक कुओं का पानी पीते थे. वे नहर के पानी से बीमारियों की बात कहते है. वे बोले- इन कुंओं के पानी से बीमारियां भी नहीं होती थी. आज नहर के पानी से बीमारियां बढ़ी है, क्योंकि पंजाब से नहर के जरिए आने वाले पानी में अपशिष्ट मिला होता है. वाटर ट्रीटमेंट के बाद पानी PHED सप्लाई करता है, लेकिन जब से नहर से पानी आने लगा है, शहर में गंभीर बीमारियों के रोगी बढ़े हैं.
अहम सवाल: जलवायु परिवर्तन, गिरते भूजल स्तर और बार-बार सामने आने वाले जलसंकट के दौर में सवाल यह है कि क्या बीकानेर अपनी सदियों पुरानी जल विरासत को फिर से संजो पाएगा? जिन कुओं ने कभी पूरे शहर की प्यास बुझाई, क्या वे भविष्य में फिर से शहर की जल सुरक्षा का सहारा बनेंगे या उपेक्षा के कारण इतिहास के पन्नों तक ही सिमट कर रह जाएंगे
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