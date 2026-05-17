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डीग-भरतपुर: अधिक मास में शुरू हुई ब्रज 84 कोसी परिक्रमा, हजारों श्रद्धालु होंगे शामिल

ब्रज की ऐतिहासिक 84 कोसी परिक्रमा में हजारों श्रद्धालु एक माह तक श्रीकृष्ण भक्ति में डूबकर पवित्र यात्रा करेंगे.

ब्रज क्षेत्र में स्थित मंदिर
ब्रज क्षेत्र में स्थित मंदिर (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 17, 2026 at 6:35 PM IST

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डीग/भरतपुर: अधिक मास के शुभ अवसर पर रविवार 17 मई से ब्रज की ऐतिहासिक 84 कोसी परिक्रमा विधिवत शुरू हो गई है. एक माह तक चलने वाली यह परिक्रमा 15 जून तक जारी रहेगी. देशभर से हजारों श्रद्धालु भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति में डूबकर ब्रज मंडल की इस पवित्र यात्रा में शामिल होंगे. प्रशासन और धार्मिक संगठनों ने श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं.

पंडित मनु मुद्गल ने बताया कि अधिक मास को सनातन परंपरा में अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है. इस दौरान भगवान श्रीकृष्ण की आराधना, दान-पुण्य और ब्रज 84 कोस परिक्रमा का विशेष महत्व है. मान्यता है कि इस काल में की गई परिक्रमा और पूजा-अर्चना का कई गुना फल प्राप्त होता है. इसी वजह से हर वर्ष अधिक मास में बड़ी संख्या में श्रद्धालु ब्रज क्षेत्र पहुंचते हैं. परिक्रमा को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह सक्रिय नजर आया. दो दिन पूर्व डीग जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने संपूर्ण परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था.

हजारों श्रद्धालु परिक्रमा करने आते हैं
हजारों श्रद्धालु परिक्रमा करने आते हैं (ETV Bharat Bharatpur)

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प्रशासन ने विशेष तैयारी की: परिक्रमार्थियों की सुविधा के लिए मार्ग के प्रमुख पड़ाव स्थलों पर सर्वसुविधायुक्त सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं. इन सहायता केंद्रों पर पेयजल, विद्युत आपूर्ति, प्राथमिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक दवाइयां, पूछताछ केंद्र और रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही मार्ग में पड़ने वाले कई सरकारी विद्यालयों को अस्थायी आश्रय स्थलों के रूप में विकसित किया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर श्रद्धालु वहां विश्राम कर सकें. स्वच्छता और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर भी प्रशासन ने विशेष तैयारी की है. परिक्रमा मार्ग पर स्थित सभी सुलभ शौचालयों को सुचारू रूप से चालू कराया गया है. चिकित्सा विभाग की टीमें भी विभिन्न स्थानों पर तैनात की गई हैं, ताकि गर्मी या थकान के कारण किसी श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ने पर तुरंत सहायता मिल सके.

वहीं, डीग पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सतर्क है. डीग पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ ने श्रद्धालुओं से भयमुक्त होकर परिक्रमा करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि परिक्रमा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं से यातायात नियमों का पालन करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है.

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