जयपुर में हीरापुरा बस टर्मिनल का शुभारंभ, शहरवासियों को मिली बड़ी राहत

जयपुर के अजमेर रोड पर हीरापुरा बस टर्मिनल आज से शुरू हो गया है. यहां से रोडवेज और निजी बसें एक साथ चलेंगी.

हीरापुरा बस टर्मिनल
हीरापुरा बस टर्मिनल (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 16, 2026 at 6:54 PM IST

2 Min Read
जयपुर: लंबे इंतजार के बाद जयपुर के अजमेर रोड पर स्थित हीरापुरा बस टर्मिनल आज से पूरी तरह संचालित हो गया है. यह राजस्थान राज्य बस अड्डा विकास प्राधिकरण (RSBTDA) द्वारा विकसित प्रदेश का पहला ऐसा बस स्टैंड है, जहां राजस्थान रोडवेज और निजी बसें एक साथ संचालित होंगी.

शुरुआत का औपचारिक आयोजन: शुक्रवार को संभागीय प्रबंधक राकेश मीणा ने विधिवत पूजन कर इस बस टर्मिनल की शुरुआत की. यात्रियों का कहना है कि अब उन्हें शहर के मुख्य बस स्टैंड तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिससे काफी राहत मिलेगी. पहले चरण में अजमेर रूट पर राजस्थान रोडवेज की 133 बसें और खाटू श्याम जी रूट पर 76 निजी बसें संचालित होंगी. कुल मिलाकर लगभग 209 बसें इस टर्मिनल से चलेंगी. अधिकारियों के अनुसार जरूरत और यात्रियों की संख्या के आधार पर आगे बसों की संख्या बढ़ाई जा सकती है.

हीरापुरा बस टर्मिनल शुरू (ETV Bharat Jaipur)

भविष्य की योजनाएं: इस टर्मिनल से रोजाना 200 से 250 बसों का संचालन संभव होगा. निजी बसों के लिए भी पार्किंग और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं. इस नए टर्मिनल से शहर के अंदरूनी इलाकों में यातायात का दबाव काफी कम होगा खासकर 200 फीट बाइपास पर जाम की समस्या से राहत मिलेगी.

बस अड्डा टर्मिनल के मुख्य लेखाधिकारी नवरंगलाल सिंगोदिया का कहना है कि लंबे वक़्त के इंतज़ार के बाद हीरा पूरा बस टर्मिनल शुरू हुआ है इसमें अजमेर के अलावा उदयपुर चित्तौड़गढ़, जोधपुर आदि रोड पर चलने वाले बसों का होल्ड रहेगा, इस बस टर्मिनल से 200 से 250 बसों का प्रतिदिन संचालन हो सकेगा, ख़ास बात यह है कि इस बस टर्मिनल पर निजी बसों के लिए भी पार्किंग की व्यवस्था रहेगी ऐसे में शहर में यातायात पर दबाव कम होगा. प्रत्येक बस से अड्डा शुल्क के रूप में 50 रुपये लिए जाएंगे. बसों और अन्य वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क 200 रुपये प्रति घंटा निर्धारित किया गया है.

संपादक की पसंद

