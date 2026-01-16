ETV Bharat / state

जयपुर में हीरापुरा बस टर्मिनल का शुभारंभ, शहरवासियों को मिली बड़ी राहत

हीरापुरा बस टर्मिनल ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: लंबे इंतजार के बाद जयपुर के अजमेर रोड पर स्थित हीरापुरा बस टर्मिनल आज से पूरी तरह संचालित हो गया है. यह राजस्थान राज्य बस अड्डा विकास प्राधिकरण (RSBTDA) द्वारा विकसित प्रदेश का पहला ऐसा बस स्टैंड है, जहां राजस्थान रोडवेज और निजी बसें एक साथ संचालित होंगी. शुरुआत का औपचारिक आयोजन: शुक्रवार को संभागीय प्रबंधक राकेश मीणा ने विधिवत पूजन कर इस बस टर्मिनल की शुरुआत की. यात्रियों का कहना है कि अब उन्हें शहर के मुख्य बस स्टैंड तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिससे काफी राहत मिलेगी. पहले चरण में अजमेर रूट पर राजस्थान रोडवेज की 133 बसें और खाटू श्याम जी रूट पर 76 निजी बसें संचालित होंगी. कुल मिलाकर लगभग 209 बसें इस टर्मिनल से चलेंगी. अधिकारियों के अनुसार जरूरत और यात्रियों की संख्या के आधार पर आगे बसों की संख्या बढ़ाई जा सकती है. हीरापुरा बस टर्मिनल शुरू (ETV Bharat Jaipur)