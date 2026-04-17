ETV Bharat / state

हिंदू सेना ने अजमेर का नाम बदलकर ‘अजयमेरु’ करने की मांग की, सीएम को लिखा पत्र

हिंदू सेना ने अजमेर का नाम ‘अजयमेरु’ करने और कुछ धार्मिक स्थलों को मूल स्वरूप में बहाल करने की मांग की है.

अजमेर का नाम अजयमेरु
हिन्दू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 17, 2026 at 8:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: अजमेर का नाम बदलकर ‘अजयमेरु’ करने की मांग तेज हो गई है. हिन्दू सेना ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा ये मांग उठाई. शुक्रवार को हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मुख्यमंत्री कार्यालय में लिखित पत्र दिया. राजस्थान सरकार को लिखे गए एक पत्र ने एक बार फिर ऐतिहासिक स्थलों और उनके नामों को लेकर बहस को तेज कर दिया है. उन्होंने मुख्यमंत्री से अजमेर का नाम बदलकर उसके कथित प्राचीन नाम ‘अजयमेरु’ करने की मांग के साथ ही दावा किया कि शहर के कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का स्वरूप विदेशी आक्रमणों के दौरान बदला गया, जिन्हें अब पुनः मूल रूप में स्थापित किया जाना चाहिए.

अजयमेरु’ अर्थ ‘अजेय पर्वत: विष्णु गुप्ता ने अपने पत्र में कहा कि “यह समय है जब राजस्थान की पवित्र भूमि को उन प्रतीकों से मुक्त किया जाए, जो विदेशी आक्रांताओं के प्रभाव को दर्शाते हैं.” उन्होंने विशेष रूप से अजमेर को ऐतिहासिक रूप से ‘अजयमेरु’ बताते हुए कहा कि इसका अर्थ ‘अजेय पर्वत’ है और यह नाम क्षेत्र की प्राचीन पहचान और गौरव को दर्शाता है.

सुनिए क्या बोले विष्णु गुप्ता (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढे़ं- एक बार फिर अल्बर्ट हॉल के नाम बदलने की कवायद ने पकड़ा जोर, मेयर बोलीं- पहले जानेंगे जनता की राय

उन्होंने कहा कि यह स्थल मूल रूप से एक प्राचीन महादेव मंदिर था, जिसे बाद में दरगाह का रूप दिया गया. उन्होंने इस स्थल का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की मांग की ताकि वास्तविक इतिहास सामने आ सके. इसके अलावा, उन्होंने ‘अढ़ाई दिन का झोपड़ा’ को लेकर भी ऐतिहासिक दावे किए. उनके अनुसार, यह स्थान कभी महाराजा विग्रहराज चौहान द्वारा स्थापित ‘सरस्वती कंठाभरण संस्कृत विश्वविद्यालय’ था, जिसे बाद में मुस्लिम शासकों द्वारा मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया. उन्होंने कहा कि इस स्थल की दीवारों और संरचनाओं में आज भी प्राचीन हिंदू वास्तुकला और शिलालेखों के प्रमाण देखे जा सकते हैं.

अढ़ाई दिन का झोंपड़ा’ संस्कृत विश्वविद्यालय घोषित हो: विष्णु गुप्ता ने यह भी कहा कि अजमेर क्षेत्र प्राचीन काल में तारागढ़ की चामुंडा माता और भगवान शिव की उपासना का प्रमुख केंद्र रहा है. उनके अनुसार, इन धार्मिक स्थलों की पहचान को व्यवस्थित रूप से बदलने का प्रयास किया गया, जिससे क्षेत्र की मूल सांस्कृतिक पहचान प्रभावित हुई.

हिंदू सेना ने सीएम को लिखा पत्र
हिंदू सेना ने सीएम को लिखा पत्र (ETV Bharat Jaipur)

हिंदू सेना ने अपनी मांगों में अजमेर का नाम आधिकारिक रूप से ‘अजयमेरु’ करने, कथित रूप से बदले गए धार्मिक स्थलों को उनके मूल स्वरूप में पुनर्स्थापित करने और ‘अढ़ाई दिन का झोपड़ा’ को फिर से संस्कृत विश्वविद्यालय घोषित करने की बात कही है. संगठन का कहना है कि इससे ऐतिहासिक “गलतियों” को सुधारा जा सकेगा और सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित किया जा सकेगा.

इसे भी पढे़ं- राजसमंद में राणा राजसिंह मार्ग का नाम बदलने पर सांसद और विधायक नाराज, कलेक्टर ने मांगी रिपोर्ट, जानिए मामला...

TAGGED:

अजमेर का नाम अजयमेरु
HINDU SENA DEMAND
AJMER DARGAH CLAIM
अजमेर का नाम बदलने की मांग
RENAMING OF AJMER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.