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अढ़ाई दिन का झोपड़ा: हिंदू सेना ने की ज्ञानवापी की तरह वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग, 1864 की ASI रिपोर्ट का हवाला

हिंदु सेना ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा परिसर को प्राचीन संस्कृत महाविद्यालय बताते हुए वैज्ञानिक सर्वेक्षण और नाम बदलने की मांग की.

अढ़ाई दिन का झोपड़ा
अढ़ाई दिन का झोपड़ा (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 4, 2026 at 7:56 PM IST

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अजमेर: हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर में स्थित अढ़ाई दिन का झोपड़ा परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाने और उसे वापस वास्तविक स्वरूप देकर संस्कृत वेद महाविद्यालय घोषित करने की मांग की है. इसके गुप्ता ने मांग पत्र केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भेजा है. मांग पत्र के साथ साक्ष्य भी भेजे गए हैं. हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करते हुए अजमेर पश्चिम की सिविल कोर्ट प्रथम में वाद भी दायर कर रखा है. गुप्ता इस वाद में परिवादी बनकर चर्चा में हैं.

मांग पत्र के साथ भेजे साक्ष्य: हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बताया कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मांग पत्र के साथ अजमेर में स्थित अढ़ाई दिन के झोपड़े के ऐतिहासिक साक्ष्य भी दिए हैं. गुप्ता ने मांग की है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा परिसर का तुरंत वैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाया जाए और उसे दोबारा वास्तविक स्वरूप देकर संस्कृत वेद विद्यालय घोषित किया जाए.

हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता (ETV Bharat Ajmer)

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उन्होंने बताया कि मांग पत्र के साथ भेजे गए साक्ष्यों में एएसआई के पहले महानिदेशक एलेक्जेंडर कनिंघम की वर्ष 1864 की रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि यह परिसर मूल रूप से सम्राट विग्रहराज चौहान द्वारा निर्मित सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय था, जिसे तोड़कर अढ़ाई दिन में जबरन मस्जिद का रूप दे दिया गया. इसमें 124 नक्काशीदार खंभों पर आज भी हिंदू देवी-देवताओं और कलश के चिह्न हैं.

अढ़ाई दिन का नाम बदले: विष्णु गुप्ता ने बताया कि मुगलकालीन प्रमाणिक दस्तावेज 'मआरिस-ए-आलमगीरी' (पृष्ठ संख्या 60) में इस बात का जिक्र है कि हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनकी पवित्र मूर्तियों को दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबाने का शाही फरमान जारी हुआ था. इसी विध्वंसक नीति के तहत अजमेर में भी वेद विद्यालय को अपवित्र किया गया, जिसे अब सुधारा जाना आवश्यक है.

उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी की तर्ज पर पूरे परिसर का आधुनिक तकनीक (GPR) से वैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाया जाए ताकि सच सामने आ सके. साथ ही अढ़ाई दिन का झोपड़ा नाम को सरकारी दस्तावेजों से हटाकर दोबारा उसका नाम प्राचीन सरस्वती कंठाभरण संस्कृत महाविद्यालय दर्ज किया जाए. उन्होंने मांग की है कि ऐतिहासिक स्थल को आक्रांताओं के प्रभाव से मुक्त करवाकर भारत के प्राचीन शिक्षा केंद्र के रूप में दोबारा भव्य रूप दिया जाए.

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अढ़ाई दिन का झोपड़ा को लेकर पत्र
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