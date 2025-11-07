ETV Bharat / state

हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने रद्द कर दी 294 निजी स्कूलों की मान्यता, जानें क्या है वजह

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने निजी स्कूलों पर बढ़ी कार्रवाई की है. शिक्षा बोर्ड ने निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसी है. बोर्ड की ओर से तय किए गए नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की है और उनकी मान्यता को भी रद्द कर दिया.

शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ (मेजर) विशाल शर्मा ने बताया कि मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम पढ़ाना अनिवार्य है, लेकिन ये स्कूल दूसरे प्रकाशकों की किताबें पढ़ा रहे थे, प्रदेश में नौवीं से 12वीं कक्षा तक के करीब 1,400 निजी स्कूलों को हिमाचल शिक्षा बोर्ड से मान्यता मिली है. इन्हें स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से तय किया गया सिलेबस पढ़ाना ही अनिवार्य हैं.

शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ. (मेजर) विशाल शर्मा ने कहा कि 'इस बार मान्यता के नियम बदले थे. बोर्ड के सिलेबस की किताबें सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए अनिवार्य की थी. इसके कुछ प्रमाण भी बोर्ड को उपलब्ध करवाने थे, लेकिन कुछ स्कूलों ने कोई yfn m प्रमाण बोर्ड को उपलब्ध नहीं करवाए थे. इसके बाद बोर्ड ने अपनी इंस्पेक्शन टीम स्कूलों में भेजी थी. इसमें पाया गया कि 294 स्कूल बोर्ड की ओर से तय किए गए सिलेबस की किताबें नहीं पढ़ा रहे थे न ही ये कोई प्रमाण बोर्ड की टीम को उपलब्ध करवा सके. इसके बाद इन 294 स्कूलों की मान्यता को रद्द कर दिया गया. उन्हें अपना पक्ष रखने का भी मौका दिया गया. इसके बाद इन स्कूलों ने बोर्ड की ओर से बताई गई प्रैक्टिक्ल की किताबें खरीदीं और इसके प्रमाण बोर्ड को उपलब्ध करवाए गए. अगले सत्र से बोर्ड की ही किताबे पढ़ाने का एफिडेविट भी बोर्ड को दिया है. इसके बाद इनकी मान्यता को बहाल किया गया.'