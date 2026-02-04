हिमाचल में पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस करेगी ये ऐलान, नेशनल टैलेंट हंट टीम ने पूरा किया अपना काम
कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित नेशनल टैलेंट हंट टीम ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है. प्रदेश भर से आए कार्यकताओं में भारी उत्साह देखा गया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : February 4, 2026 at 7:20 PM IST
शिमला: हिमाचल कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी), जिला और ब्लॉक स्तर पर पार्टी प्रवक्ताओं, मीडिया पैनलिस्टों, मीडिया कोऑर्डिनेटरों और मीडिया अनुसंधान से जुड़े पदों पर जल्द ही नई नियुक्तियां की जाएंगी. हिमाचल कांग्रेस पंचायत चुनाव से पहले ये नियुक्तियां कर सकती है. इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी और नया युवा जोश भी. इस बहुप्रतीक्षित प्रक्रिया के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित नेशनल टैलेंट हंट टीम ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है.
नेशनल टैलेंट हंट के माध्यम से प्रदेश भर से योग्य, सक्रिय और संगठन के प्रति समर्पित नेताओं और कार्यकर्ताओं का गहन मूल्यांकन किया गया, ताकि पार्टी की विचारधारा को मजबूती से मीडिया और जनमानस तक पहुंचाया जा सके. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि अब इसमें छंटनी के बाद उनकी योग्यता अनुभव के अनुरूप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से उनकी इन पदों पर नियुक्तियां की जाएगी.
बनाई गई थी विशेष टीम
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि देश मे पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस ने टैलेंट हंट के तहत पार्टी के साथ नए युवाओं को जोड़ने और उन्हें मीडिया संवाद के लिए पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता, मीडिया पेनिलिस्ट व मीडिया अनुसंधान जैसे महत्वपूर्ण कार्यो की जिम्मेदारी सौंपी जाएंगी. इन पदों के लिए प्रदेश भर से आए कार्यकताओं में भारी उत्साह देखा गया. इसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से एक विशेष टीम बनाई गई थी, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता चरणजीत सिंह सपरा, चित्रा बॉथम, अर्चित सिंह अखिल भारतीय राष्ट्रीय टैलेंट हंट कॉर्डिनेटर, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, टैलंट्स हंट के प्रदेश संयोजक भवानी सिंह पठानिया, विधायक विनोद सुलतानपुरी और पार्टी के कई अन्य नेता शामिल थे. उन्होंने कहा कि वह खुद भी इस टीम का हिस्सा रहे.
