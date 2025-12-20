ETV Bharat / state

कुल्लू जिले के जरी में सबसे अधिक टीबी के मरीज, बीते पांच सालों में सबसे अधिक आंकड़ा

टीबी मरीजों की जांच के स्वास्थ्य विभाग लगातार स्क्रीनिंग कर रहा है. वर्तमान में कुल्लू जिले में टीबी के 1379 मरीज हैं.

कुल्लू जिले के जरी में सबसे अधिक टीबी के मरीज (IANS)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 3:07 PM IST

Updated : December 20, 2025 at 3:18 PM IST

कुल्लू: क्षय रोगियों (टीबी) के रोग के निवारण को लेकर लगातार काम किया जा रहा है. कुल्लू की अगर बात करें तो वर्तमान में यहां पर 1370 में टीबी के मरीज है. जरी स्वास्थ्य खंड में बीते 5 सालों में यह आंकड़ा 550 से अधिक मरीज का रहा है. हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार टीबी को खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन मरीजों की इलाज में बरती जा रही लापरवाही से अन्य लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं.

स्वास्थ्य विभाग अब जिला कुल्लू के सभी स्वास्थ्य खंडों में टीबी बीमारी के लक्षण जांचने के लिए लगातार स्क्रीनिंग और एक्सरे करवा रहा है, ताकि रोग के फैलने से पहले ही इस पर काबू पाया जा सके. जिला कुल्लू स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार साल 2025 में जिला कुल्लू में टीबी के मरीजों की कुल संख्या 1379 है. स्वास्थ्य खंडों की अगर बात करे तो आनी स्वास्थ्य खंड में 143, बंजार में 216, जरी में 575, नग्गर में 324 और निरमंड स्वास्थ्य खंड में टीबी के मरीज की संख्या 121 है.

2023-2024 के आंकड़े

साल 2024 में जिला कुल्लू में टीबी के मरीजों की कुल संख्या 1566 थी. वही, आनी स्वास्थ्य खंड में 137, बंजार में 267, जरी में 655, नग्गर में 368 और निरमंड स्वास्थ्य खंड में टीबी के मरीज की संख्या 139 थी. साल 2023 में जिला कुल्लू में टीबी के मरीजों की कुल संख्या 1483 थी. वही, आनी स्वास्थ्य खंड में 181, बंजार में 187, जरी में 651, नग्गर में 333 और निरमंड स्वास्थ्य खंड में टीबी के मरीज की संख्या 131 थी.

कुल्लू जिले के जरी में सबसे अधिक टीबी के मरीज (ETV Bharat GFX)

2022 के आंकड़े

साल 2022 में जिला कुल्लू में टीबी के मरीजों की कुल संख्या 1575 थी. वही, आनी स्वास्थ्य खंड में 145, बंजार में 264, जरी में 601, नग्गर में 411 और निरमंड स्वास्थ्य खंड में टीबी के मरीज की संख्या 154 थी. साल 2021 में जिला कुल्लू में टीबी के मरीजों की कुल संख्या 1354 थी. वही, आनी स्वास्थ्य खंड में 133, बंजार में 229, जरी में 534, नग्गर में 327 और निरमंड स्वास्थ्य खंड में टीबी के मरीज की संख्या 137 थी.

घर द्वार पर की जाती ही स्क्रीनिंग

ढालपुर अस्पताल में तैनात डॉक्टर सुरेश कुमार और टीबी विशेषज्ञ ने बताया कि 'जिले में टीबी उन्मूलन की दिशा में व्यापक अभियान चलाए जा रहे हैं. कुल्लू में भी स्वास्थ्य विभाग ने पांचों स्वास्थ्य खंडों जरी, आनी, निरमंड, बंजार और नग्गर में अभियान जारी है. लोगों की स्क्रीनिंग घर-द्वार की जा रही है. स्क्रीनिंग का जिम्मा आशा कार्यकर्ताओं पर हैं, वो संबंधित क्षेत्रों में घर-घर जाकर ऐसे लोगों की पहचान करेंगी, जिनमें क्षय रोग के लक्षण पाए जा रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति में लक्षण दिखेंगे तो उसका एक्स-रे और बलगम टेस्ट किया जाएगा. इससे सुनिश्चित किया जाएगा कि यदि वो क्षय रोग की चपेट में है तो उसका उपचार समय पर किया जाए.'

72 हजार से अधिक लोगों की हुई जांच

जिला कुल्लू में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत इस साल घर-द्वार स्क्रीनिंग में 72,511 लोगों की जांच की गई, जिन लोगों में टीबी बीमारी के लक्षण पाए गए थे. स्वास्थ्य विभाग का ध्यान शेष 53,592 लोगों के एक्स-रे पर रहेगा, ताकि किसी भी मरीज की समय पर पहचान कर उनका उपचार सुनिश्चित किया जा सके. इसके अलावा इस साल 18,919 लोगों के एक्स-रे भी करवाए गए हैं.

कुल्लू जिले के जरी में सबसे अधिक टीबी के मरीज (ETV Bharat GFX)

लापरवाही पड़ती है मरीजों की भारी

डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि के अनुसार 'जब टीबी का मरीज दवाइयां लेना शुरू करता है, तो उसे काफी राहत मिलती है. उस दौरान मरीज लापरवाह हो जाता है और दवाइयां के कोर्स को बीच में ही बंद कर देता है, लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं होती है कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है. टीबी का मरीज समाज में मिलना जुलना शुरू कर देता है और कमजोर प्रतिरक्षा वाले व्यक्ति भी उसकी चपेट में आ जाते हैं. ऐसे में सर्दियों के मौसम में सांस संबंधी बीमारियों के मामले अधिक आते हैं और टीबी का संक्रमण भी तेजी से फैलता है. मरीजों को चाहिए कि वो टीबी के दवाई का कोर्स पूरा करें और जब तक वो इलाज ले रहे हैं, तब तक सामाजिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखें.'

निशुल्क होता है टीबी के मरीजों का इलाज

स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जब भी किसी व्यक्ति में टीबी की बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं, तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उसका इलाज शुरू किया जाता है. ऐसे में उसे सही पोषण मिल सके. इसके लिए भी विभाग के द्वारा उसे उचित पोषण उपलब्ध करवाया जाता है. आशा वर्कर लगातार उस मरीज के स्वास्थ्य का ख्याल रखती हैं और समय पर वह दवाइयां ले रहा है या नहीं उसका भी डाटा तैयार करती हैं. स्वास्थ्य विभाग टीबी के मरीजों को निशुल्क उपचार उपलब्ध करवाता है. सर्दियों के दौरान टीबी के मरीज को अधिक सजग रहने की आवश्यकता रहती है और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का पालन करने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि सर्दियों में फेफड़े का संक्रमण जल्दी फैलता है और उस संक्रमण की चपेट में स्वस्थ व्यक्ति भी आ जाता है.

कुल्लू जिला को क्षय रोग मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग का काम जारी है. टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों की घर-द्वार स्क्रीनिंग, एक्स-रे और बलगम जांच का प्रावधान है. क्षय रोग उन्मूलन के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं. डॉ. रणजीत ठाकुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू

संपादक की पसंद

