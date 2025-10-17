ETV Bharat / state

अस्सिटेंट ड्रग कंट्रोलर निशांत सरीन को पद से हटाने का मामला, 10 दिसंबर को याचिका पर सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

शिमला: अस्सिटेंट ड्रग कंट्रोलर निशांत सरीन को संवेदनशील पद से हटाने के आग्रह को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई 10 दिसंबर को होगी. हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता रमन कुमार ने बताया कि निशांत सरीन को ईडी की हिरासत में भेजा गया है. अस्सिटेंट ड्रग कंट्रोलर निशांत सरीन को विशेष न्यायाधीश प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के समक्ष पेश किया गया था. वहां से उन्हें ईडी की हिरासत में भेजा गया है. हाईकोर्ट ने अब मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को तय की है.

पिछली सुनवाई में खंडपीठ ने निशांत सरीन को हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए थे. अदालत का आदेश था कि हलफनामे इस बात का जिक्र किया जाए कि क्या उसने 11 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार लोअर कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है? इसके साथ ही अदालत ने निशांत सरीन को सरेंडर करने के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखने के आदेश भी दिए थे. मामले में याचिकाकर्ता रमन कुमार ने निशांत सरीन पर दागी अधिकारी (ऑफिसर विद डाउटफुल इंटेग्रिटी) होने का आरोप लगाते हुए उसे संवेदनशील पद से हटाने के आग्रह को लेकर याचिका दाखिल की है. याचिका में दिए गए तथ्यों के अनुसार निशांत सरीन के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर सोलन व पंचकूला में एफआईआर दर्ज हुई है.

आरोप है कि निशांत सरीन को 4 सितंबर 2019 को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किया गया था. उस दौरान भी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. वहीं, एक अन्य मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 17 जनवरी 2023 को निशांत सरीन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी 11 अप्रैल 2023 को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले में दखल से इनकार किया था.