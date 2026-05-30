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कोर्ट से बड़ी खबरें: हाईकोर्ट ने कहा भाषा नहीं आने पर नार्को टेस्ट से मना नहीं कर सकते, पेपर लीक मामले में आरोपी को जमानत नहीं

हाईकोर्ट ने हत्या से जुड़े मामले में कहा कि इस आधार पर नार्को टेस्ट से इनकार नहीं किया जा सकता व्यक्ति को हिंदी नहीं आती.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 30, 2026 at 8:51 PM IST

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Updated : May 30, 2026 at 8:58 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या से जुड़े मामले में कहा है कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि प्राधिकारी ने इस आधार पर नार्को टेस्ट से इनकार कर दिया कि संबंधित व्यक्ति को हिंदी धाराप्रवाह नहीं आती है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में पुलिस की ओर से पेश एफआर को स्वीकार करने वाले निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया है. अदालत ने कहा कि मामले की जांच डिप्टी स्तर के अधिकारी से कराए जाए और वह जरूरत पड़ने पर नार्को टेस्ट सहित जांच करते हुए जांच रिपोर्ट निचली अदालत ने पेश करे. वहीं, अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने पेपर लीक से जुड़े आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया.

नार्को टेस्ट से इनकार करने वाले मामले में जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश फेलीराम की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि नार्को टेस्ट के लिए फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, एनेस्थिसियोलॉजिस्ट, सामान्य चिकित्सक और मनोचिकित्सक के साथ जरूरत होने पर दुभाषिया को शामिल किया जा सकता है. केवल भाषा नहीं बोलने के चलते नार्को टेस्ट करने से मना नहीं किया जा सकता.

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याचिका में अधिवक्ता गौरव शर्मा ने बताया की याचिकाकर्ता ने अपने भाई की हत्या को लेकर साल 2015 में दौसा के रामगढ पचवाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें जांच अधिकारी ने लचर जांच करते हुए एफआर पेश कर दी और निचली अदालत ने 23 सितंबर, 2022 को उसे स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से पेश प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया. याचिका में कहा गया कि जांच के दौरान अनुसंधान अधिकारी ने याचिकाकर्ता का नार्को टेस्ट करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था और याचिकाकर्ता ने भी अपनी सहमति दे दी थी. इसके बावजूद संबंधित प्राधिकारी ने यह कहते हुए टेस्ट करने से इनकार कर दिया कि टेस्ट के दौरान यह सामने आया कि याचिकाकर्ता धाराप्रवाह हिंदी नहीं बोल सकता है.

याचिका में कहा गया कि वह अभी भी नार्को टेस्ट के लिए तैयार है. ऐसे में मामले में निष्पक्ष जांच के आदेश दिए जाएं, वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि यदि अदालत जांच के आदेश देती है कि नया जांच अधिकारी नियुक्त कर निष्पक्ष जांच कराई जाएगी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए मामले में अग्रिम जांच के आदेश दिए हैं.

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पेपर लीक मामले में जमानत देने से इंकार: अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1, महानगर द्वितीय ने ईओ-आरओ भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपी पोरव कालेर को एक माह की अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. जमानत अर्जी में कहा गया कि उसके पिता ओम प्रकाश कालेर गंभीर रूप से बीमार हैं. वे हार्ट फेलियर के शिकार हैं और ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ वेंटिलेटर पर हैं. चिकित्सकों के अनुसार वे अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे. ऐसे में उसे पिता की अंतिम सेवा करने के लिए एक माह की अंतरिम जमानत दी जाए, जिसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक भंवर सिंह ने कहा की उसके खिलाफ सात अन्य मामले भी दर्ज हैं. आरोपी पेपर लीक जैसा संगठित अपराध किया है. ऐसे में उसे अंतरिम जमानत का लाभ नहीं दिया जाए.

आरपीएससी की ओर से 14 मई, 2023 को दो चरणों में ईओ-आरओ परीक्षा आयोजित की गई थी. इस दौरान शिकायत मिली की परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस से नकल कराई गई. एसओजी को जांच में पता चला की पोरव कालेर ने अपने चाचा तुलछाराम के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बना रखा है. इस गिरोह ने परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र हासिल किया और अभ्यर्थियों को नकल कराई थी.

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Last Updated : May 30, 2026 at 8:58 PM IST

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