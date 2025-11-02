तथ्य छिपाकर याचिका, हाईकोर्ट ने लगाया 10 लाख रुपए का हर्जाना
राजस्थान हाईकोर्ट ने तथ्य छिपाकर याचिका दायर करने के मामले में याचिकाकर्ता पर 10 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है.
Published : November 2, 2025 at 9:59 PM IST
जयपुर: विद्युत कार्य से जुड़ी एक कंपनी को तथ्य छिपाकर राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर करना महंगा पड़ गया. कोर्ट ने विद्युत उप केन्द्र स्थापना आदि कार्य का टेंडर निरस्त किए जाने के मामले में दखल से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता कंपनी से अजमेर विद्युत वितरण निगम को 10 लाख रुपए हर्जाना दिलाया. जस्टिस समीर जैन ने धनलक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स प्रा. लि. की याचिका खारिज करते हुए यह आदेश दिया. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में मनमानी व दुर्भावना का कोई तथ्य नहीं है, प्रशासनिक कार्रवाई की गई है. याचिकाकर्ता कंपनी अजमेर डिस्कॉम को 60 दिन के भीतर हर्जाना राशि जमा कराए.
मामले के अनुसार अजमेर विद्युत वितरण निगम के 12 वृत्तों में 33 केवी विद्युत उप केन्द्र स्थापित करने व अन्य विद्युत कार्य के लिए निविदा मांगी गई थी. यह मामला चित्तौड़गढ़ वृत्त के करीब 20536 करोड़ रुपए के टेंडर से जुड़ा हुआ है. याचिकाकर्ता कंपनी से जून 2023 में औपचारिक कांट्रेक्ट हो गया, बैंक गारंटी भी जमा करा दी गई. कार्य की गति धीमी होने व बार-बार नोटिस देने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं आने पर ठेका निरस्त कर कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया. इसे चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता कंपनी ने कहा कि ठेका निरस्त करने के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के तहत सुनवाई का मौका नहीं दिया गया.
पढ़ें: जनहित याचिका कर लगाया 1.50 लाख रुपए का हर्जाना
कंपनी की बैंक गारंटी जब्त कर तीन साल के लिए टेंडर से बाहर कर दिया, जो सिविल डेथ के समान है. इसका विरोध करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा कि इस तरह के मामले में याचिका दायर नहीं की जा सकती, सिविल या वाणिज्यिक न्यायालय में मामला ले जाया जा सकता है. वहीं याचिकाकर्ता ने टेंडर निरस्त करने से पहले बार-बार नोटिस दिए जाने के तथ्य को छिपाया है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर 10 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है.