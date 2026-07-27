ETV Bharat / state

उम्मीद पोर्टल पर वक्फ बोर्ड में दर्ज जोधपुर की विभिन्न संपत्तियों पर ऐतराज, हाईकोर्ट का प्रसंज्ञान...केंद्र एवं राज्य सरकार से मांगा जवाब

गीता भवन परिसर, एवं गोर्वधनलाल काबरा बीएड कॉलेज ( ETV Bharat Jodhpur )