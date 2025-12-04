मदन दिलावर और भवानी सिंह के खिलाफ लंबित मुकदमे वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र पेश करने की मिली अनुमति

ETV Bharat / state

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने भाजपा नेता भवानी सिंह राजावत के खिलाफ वर्ष 2011 में दर्ज मुकदमे तथा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ वर्ष 2021 में दर्ज दो आपराधिक मुकदमों को वापस लेने के लिए राज्य सरकार को निचली अदालतों में प्रार्थना-पत्र पेश करने की अनुमति दे दी है. जस्टिस अनूप कुमार धांड की एकलपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की आपराधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया. हाईकोर्ट की अनुमति के बाद अब राज्य सरकार संबंधित अदालतों में लंबित मुकदमों को वापस लेने के लिए प्रार्थना-पत्र पेश करेगी.

याचिकाओं में अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी और अधिवक्ता अमन अग्रवाल ने अदालत को बताया कि भवानी सिंह राजावत के खिलाफ 21 नवंबर, 2011 को कोटा के सुल्तानपुर थाने में हाईवे जाम करने एवं लोगों को एकत्र करने का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने वर्ष 2012 में स्थानीय अदालत में आरोप-पत्र पेश किया था. वहीं, मदन दिलावर के खिलाफ कोविड काल में जुलूस निकालने, लोगों को एकत्र करने तथा महामारी अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में रामगंजमंडी थाने में फरवरी एवं जुलाई 2021 में दो मामले दर्ज हुए थे, जिनमें निचली अदालतों में सुनवाई चल रही है. राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि वह जनहित में इन मुकदमों को वापस लेना चाहती है.

राज्य सरकार की हाईलेवल बैठक में गत 2 जुलाई को मदन दिलावर और 7 जुलाई को भवानी सिंह राजावत के खिलाफ लंबित मुकदमों को वापस लेने का निर्णय लिया गया था. सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार सांसदों-विधायकों से संबंधित मुकदमों को वापस लेने के लिए निचली अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर करने से पहले हाईकोर्ट से अनुमति लेनी अनिवार्य है. इसी क्रम में राज्य सरकार ने याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने अनुमति प्रदान कर दी.

वहीं एक दूसरे मामले की में राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 की 7 दिसंबर से होने वाली परीक्षा पर लगाई गई रोक के खिलाफ आरपीएससी ने खंडपीठ में अपील दायर की है. खंडपीठ इस अपील पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी. अपील में अधिवक्ता एम.एफ. बेग ने कहा कि आयोग ने परीक्षा के लिए पूरी तैयारी कर ली है. यह परीक्षा संभाग स्तर पर आयोजित की जानी है और इसमें करीब 92 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे.

अपील में तर्क दिया गया कि वर्ष 2024 में भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था और सिलेबस भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था. बाद में 2024 की भर्ती रद्द कर नियमों में संशोधन करते हुए 2025 में नई भर्ती निकाली गई, लेकिन इसमें भी 2024 वाले ही सिलेबस को लागू किया गया. यह सिलेबस 2025 भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि से काफी पहले वेबसाइट पर उपलब्ध था. इसलिए एकलपीठ द्वारा परीक्षा पर रोक लगाना उचित नहीं है और एकलपीठ के अंतरिम आदेश पर तत्काल रोक लगाई जाए.

एकलपीठ ने 7 दिसंबर से प्रस्तावित भर्ती परीक्षा पर रोक लगाते हुए आरपीएससी को अपडेटेड सिलेबस जारी करने का निर्देश दिया था तथा कहा था कि परीक्षा तिथि से कम से कम तीस दिन पहले सिलेबस जारी किया जाए.

