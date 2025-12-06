ETV Bharat / state

जैसलमेर में 'द बॉर्डर अल्ट्रा मैराथन' का आगाज, 1100 धावक लोंगेवाला की ओर दौड़े

जैसलमेर में शनिवार को 'द बॉर्डर अल्ट्रा मैराथन' का आयोजन हुआ.

द बॉर्डर अल्ट्रा मैराथन
द बॉर्डर अल्ट्रा मैराथन (ETV Bharat Jaisalmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 6, 2025 at 3:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जैसलमेर : 'द बॉर्डर अल्ट्रा मैराथन' का आगाज शनिवार को इंदिरा स्टेडियम से हुआ. तपते मरुस्थल, ऊंचे-नीचे रेत के टीलों और चुनौतीपूर्ण प्राकृतिक परिस्थितियों के बीच आयोजित यह दौड़ देश की चुनिंदा अल्ट्रा रन में शामिल है. इसका आयोजन 'द हेल रेस' संस्था की ओर से किया जा रहा है, जो कई वर्षों से इस इवेंट को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में जुटी है.

'द हेल रेस' से जुड़े विश्वास सिंधु ने बताया कि 1200 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन इंडिगो फ्लाइट शेड्यूल प्रभावित होने से लगभग 100 खिलाड़ी नहीं पहुंच पाए. इस बार रिकॉर्ड 1100 से अधिक प्रतिभागी मैराथन में भाग ले रहे हैं. रेस का ट्रैक जैसलमेर से 1971 भारत-पाक युद्ध की गौरवगाथा से जुड़ी लोंगेवाला पोस्ट तक निर्धारित किया गया है.

जैसलमेर में 'द बॉर्डर अल्ट्रा मैराथन' (ETV Bharat Jaisalmer)

पढ़ें. एक पैर पर दौड़े 500 प्रतिभागी, दर्ज हुआ रिकॉर्ड, जानिए दीया कुमारी ने किसे पीछे छोड़ा

अधिकारी भी इस उत्साह का हिस्सा बने : 50, 100 और 160 किलोमीटर तीन कैटेगरी में आयोजित इस मैराथन में धावकों को रेतीले मार्ग, कच्चे पथ, तापमान के उतार-चढ़ाव और मरुस्थल की कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है. जैसलमेर प्रशासन के अधिकारी भी इस उत्साह का हिस्सा बने. एडीएम परसाराम सैनी, यूआईटी सचिव सुखराम पटेल और नगर परिषद कमिश्नर लजपाल सिंह सोढा ने 50 किमी कैटेगरी में भाग लेकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया. इससे दौड़ में एक प्रेरक माहौल बना.

भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आशीष खुराना ने मैराथन को फ्लैग ऑफ किया. सबसे पहले 160 किमी के धावक रवाना हुए, इसके बाद 100 किमी और फिर 50 किमी की कैटेगरी को प्रस्थान दिया गया. आयोजकों ने सभी कैटेगरी के धावकों के लिए भोजन, पानी, ऊर्जा सप्लीमेंट और मेडिकल सुविधाओं की पुख्ता व्यवस्था की है. रूट के प्रमुख स्थानों पर सेना एवं स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की टीमें, एंबुलेंस और रेस्क्यू यूनिट्स तैनात हैं.

1100 धावक लोंगेवाला की ओर दौड़े
1100 धावक लोंगेवाला की ओर दौड़े (ETV Bharat Jaisalmer)

लोंगेवाला 1971 की शौर्यगाथा का अंतिम पड़ाव : इस मैराथन का अंत लोंगेवाला पोस्ट पर होगा. ये वही स्थल है, जहां 1971 के युद्ध में भारतीय सेना के 120 जवानों ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में दुश्मन की भारी टैंक रेजिमेंट को रोककर ऐतिहासिक विजय दर्ज की थी. आज भी यहां युद्ध के अवशेष, टैंक और स्मारक उस वीरता की याद दिलाते हैं. दो दिवसीय यह मैराथन रविवार को लोंगेवाला बॉर्डर पर समाप्त होगी. देश-विदेश से आए धावक रेगिस्तान की चुनौतियों से जूझते हुए सहनशक्ति, साहस और देशभक्ति की मिसाल पेश करेंगे. मरुस्थल की रेत में दौड़ती यह अल्ट्रा मैराथन एक बार फिर जैसलमेर को रोमांच और गौरव के केंद्र में ले आई है.

TAGGED:

THE BORDER ULTRA MARATHON
MARATHON IN JAISALMER
द बॉर्डर अल्ट्रा मैराथन
THE HELL RACE ORGANIZED MARATHON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.