हिमाचल पंचायत चुनाव मामला: हाईकोर्ट में पूरी हुई सुनवाई, अब फैसले का इंतजार

हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव मामले पर लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के मामले में आज हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है. हाईकोर्ट में आज इस मामले पर लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई. मामले पर दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गई है, जिसके बाद न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की अदालत ने मामले को फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया है. इससे पहले मामला CJ न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ के सामने था. CJ कोर्ट ने मामले को डिवीजन बेंच एक यानी न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की अदालत के सामने रखने के आदेश दिए थे. मामले में दोनों पक्षों की बहस हुई पूरी, फैसले का इंतज़ार अधिवक्ता डिक्कन कुमार और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने लगातार दो दिन सुनवाई की. बीते कल यानी 6 जनवरी को याचिकाकर्ता ने अदालत के सामने दलीलें रखी, जिसके बाद आज 7 जनवरी को प्रतिवादी पक्ष की ओर से दलीलें पेश की गई. इस मामले में अब दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गई है. सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित कर लिया है. अब पंचायत चुनाव में देरी को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे इस मामले में फ़ैसले का इंतज़ार है. मुख्य न्यायाधीश की अदालत में भी हो चुकी है बहस