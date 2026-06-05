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जल जीवन मिशन प्रकरण: मामले की सुनवाई अब एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 में होगी

जयपुर: जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में अब एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 सुनवाई करेगी. हाईकोर्ट प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसाीर एसीबी कोर्ट-1 के पीठासीन अधिकारी की ओर से इस संबंध में हाईकोर्ट को पत्र लिखकर केस ट्रांसफर करने की गुहार की गई थी. इसके बाद हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से मामले को लेकर एसीबी कोर्ट में लंबित मामलों को क्रम-2 कोर्ट में सुनवाई के लिए भेज दिया है

अदालत इस मामले की सुनवाई 8 जून से करेगी. वहीं, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य पीएचईडी सचिव और रिटायर आईएएस सुबोध अग्रवाल की जमानत अर्जी पर भी अब 8 जून को सुनवाई होगी. एसीबी कोर्ट-1 ने 29 मई को सुबोध अग्रवाल की जमानत पर सुनवाई की थी, लेकिन फैसले से पहले ही पीठासीन अधिकारी ने हाईकोर्ट प्रशासन को केस ट्रांसफर के लिए पत्र लिख दिया था.