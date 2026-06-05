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जल जीवन मिशन प्रकरण: मामले की सुनवाई अब एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 में होगी

हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से मामले को लेकर एसीबी कोर्ट में लंबित मामलों को क्रम-2 कोर्ट में सुनवाई के लिए भेज दिया है.

जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार से जुड़े मामला
जिला न्यायालय, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 5, 2026 at 8:58 PM IST

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जयपुर: जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में अब एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 सुनवाई करेगी. हाईकोर्ट प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसाीर एसीबी कोर्ट-1 के पीठासीन अधिकारी की ओर से इस संबंध में हाईकोर्ट को पत्र लिखकर केस ट्रांसफर करने की गुहार की गई थी. इसके बाद हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से मामले को लेकर एसीबी कोर्ट में लंबित मामलों को क्रम-2 कोर्ट में सुनवाई के लिए भेज दिया है

अदालत इस मामले की सुनवाई 8 जून से करेगी. वहीं, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य पीएचईडी सचिव और रिटायर आईएएस सुबोध अग्रवाल की जमानत अर्जी पर भी अब 8 जून को सुनवाई होगी. एसीबी कोर्ट-1 ने 29 मई को सुबोध अग्रवाल की जमानत पर सुनवाई की थी, लेकिन फैसले से पहले ही पीठासीन अधिकारी ने हाईकोर्ट प्रशासन को केस ट्रांसफर के लिए पत्र लिख दिया था.

इसे भी पढ़ें- जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल के खिलाफ चालान पेश

मामले में तत्कालीन मंत्री महेश जोशी, सुबोध अग्रवाल, संजय बडाया, दिनेश गोयल, कृष्णदीप गुप्ता, शुभांशु दीक्षित, सुशील शर्मा, विशाल सक्सेना, डी.के. गौड़, महेंद्र प्रकाश सोनी, मुकेश पाठक और निरिल कुमार फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं. इस प्रकरण में हाईकोर्ट ने चार आरोपियों की गत एक जून को जमानत खारिज दी थी और एक आरोपी अरुण श्रीवास्तव को मेडिकल ग्राउंड पर हाईकोर्ट से जमानत मिली है. एसीबी ने बीते दिनों पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था.

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सुबोध अग्रवाल की जमानत पर सुनवाई
CORRUPTION CASE IN JJM

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