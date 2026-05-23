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19 दिनों में दोगुना हो गया श्रीनगर का AQI, टेंपरेचर ने भी बढ़ाई टेंशन, रिसर्च में हुये कई खुलासे

19 दिनों में दोगुना हो गया श्रीनगर का AQI ( ETV Bharat )

6 मई से 20 मई 2026 के बीच क्षेत्र में AQI लगातार बढ़ता गया. शुरुआती दिनों में AQI 83 से 116 के बीच रहा, जो “Moderate” श्रेणी में आता है, लेकिन 10 मई तक यह बढ़कर 215 तक पहुंच गया. यह “Poor” श्रेणी में दर्ज किया गया. सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति 19 और 20 मई को सामने आई. जिसमें 19 मई को AQI लगभग 356 दर्ज किया गया. 20 मई की सुबह AQI लगभग 390 तक पहुंच गया.

भौतिकी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर त्रिलोक चंद्र उपाध्याय ने इस पहल को समाज हित में अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका लाभ समाज और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी होना चाहिए. अध्ययन का नेतृत्व आलोक चंद्र गौतम तथा उनकी शोध टीम ने किया.

श्रीनगर: हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग स्थित हिमालयी वातावरणीय एवं अंतरिक्ष भौतिकी शोध प्रयोगशाला द्वारा जारी “चतुर्थ सूचना बुलेटिन” ने मई 2026 के दौरान श्रीनगर गढ़वाल और आसपास के हिमालयी क्षेत्रों में तेजी से बिगड़ती वायु गुणवत्ता, बढ़ते तापमान, ब्लैक कार्बन स्तर और वनाग्नि के प्रभावों को वैज्ञानिक रूप से रेखांकित किया है. यह अध्ययन न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि मानव स्वास्थ्य, हिमालयी पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे की गंभीर चेतावनी भी देता है.

उच्च AQI के कारण निम्न समस्याओं का खतरा सांस लेने में कठिनाई

आंखों में जलन

गले में खराश

एलर्जी और अस्थमा

फेफड़ों एवं हृदय रोगों का बढ़ता जोखिम

विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और पहले से श्वसन रोगों से पीड़ित लोगों के लिए यह स्थिति अत्यधिक खतरनाक मानी गई.

अध्ययन के अनुसार 7 मई को अधिकतम तापमान लगभग 27°C था, जो 19 मई तक बढ़कर लगभग 39°C तक पहुंच गया. हिमालयी घाटी क्षेत्रों में इतनी तीव्र वृद्धि को वैज्ञानिकों ने “Heat Stress Condition” माना है. सापेक्षिक आर्द्रता अधिकांश दिनों में 55% से 72% के बीच रही. 18–20 मई के दौरान आर्द्रता 70% से ऊपर पहुंच गई. जिससे उमस बढ़ी और स्थानीय मौसमीय अस्थिरता विकसित हुई. वैज्ञानिकों के अनुसार यह स्थिति प्री-मानसून बादलों, गरज-चमक और अचानक मौसम परिवर्तन के लिए अनुकूल होती है.

रिसर्च में हुये कई खुलासे (ETV Bharat)

अध्ययन का सबसे गंभीर पक्ष ब्लैक कार्बन (Black Carbon) और बायोमास बर्निंग में वृद्धि रहा. 6 मई को ब्लैक कार्बन औसत स्तर लगभग 512 ng/m³ दर्ज हुआ. 8 मई तक यह बढ़कर लगभग 914 ng/m³ पहुंच गया. 9 मई को अधिकतम स्तर लगभग 8502 ng/m³ दर्ज किया गया. 19–20 मई के दौरान औसत स्तर लगभग 1928 ng/m³ रहा. इसी अवधि में बायोमास बर्निंग प्रतिशत 45% से बढ़कर कई दिनों में 60% से अधिक दर्ज किया गया.

“चतुर्थ सूचना बुलेटिन” (ETV Bharat)

ब्लैक कार्बन अत्यंत सूक्ष्म कार्बन कण होते हैं जो सूर्य के विकिरण को अवशोषित कर वातावरण को गर्म करते हैं. हिमालयी क्षेत्रों में इनके प्रभाव विशेष रूप से गंभीर माने जाते हैं क्योंकि हिमनदों के पिघलने की गति बढ़ सकती है. स्थानीय जलवायु अस्थिर हो सकती है, वायु गुणवत्ता तेजी से खराब होती है, मानव स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकते हैं.

अध्ययन में गंभीर पर्यावरणीय संकेत जंगलों में आग की घटनाओं में वृद्धि

हिमनदों के पिघलने की गति तेज होना

जल स्रोतों पर बढ़ता दबाव

जैव विविधता पर प्रभाव

कृषि उत्पादन पर खतरा

पर्वतीय क्षेत्रों में दीर्घकालिक जलवायु अस्थिरता

डॉ आलोक चंद्र गौतम और उनकी शोध टीम के अनुसार यदि समय रहते वैज्ञानिक निगरानी, वनाग्नि नियंत्रण, स्वच्छ ऊर्जा उपयोग और सतत पर्यावरणीय प्रबंधन की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में हिमालयी पारिस्थितिकी, जल संसाधनों और मानव स्वास्थ्य पर इसके व्यापक और दीर्घकालिक दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं.

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