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उदयपुर में 6 अवैध क्लीनिकों पर छापेमारी, बिना डिग्री और लाइसेंस के हो रहा था इलाज

अवैध क्लीनिक पर छापेमारी करती स्वास्थ्य विभाग टीम ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: जिले के ऋषभदेव ब्लॉक के कल्याणपुर क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. सोमवार को विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर 6 अवैध क्लीनिकों का खुलासा किया है. जांच में सामने आया कि यहां बिना वैध दस्तावेज और जरूरी पंजीकरण के मरीजों का इलाज किया जा रहा था. कार्रवाई के दौरान क्लीनिकों से अंग्रेजी दवाइयां, एंटीबायोटिक्स और इंजेक्शन भी बरामद किए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में संचालित इन क्लीनिकों में इलाज से संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं मिले. विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों के विपरीत चिकित्सा गतिविधियां संचालित करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.