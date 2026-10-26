उदयपुर में 6 अवैध क्लीनिकों पर छापेमारी, बिना डिग्री और लाइसेंस के हो रहा था इलाज
बीसीएमओ डॉ. यशपाल भगोरा ने बताया-संबंधित क्लीनिकों में इलाज से जुड़े वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं.
Published : October 26, 2026 at 9:13 PM IST
उदयपुर: जिले के ऋषभदेव ब्लॉक के कल्याणपुर क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. सोमवार को विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर 6 अवैध क्लीनिकों का खुलासा किया है. जांच में सामने आया कि यहां बिना वैध दस्तावेज और जरूरी पंजीकरण के मरीजों का इलाज किया जा रहा था. कार्रवाई के दौरान क्लीनिकों से अंग्रेजी दवाइयां, एंटीबायोटिक्स और इंजेक्शन भी बरामद किए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में संचालित इन क्लीनिकों में इलाज से संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं मिले. विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों के विपरीत चिकित्सा गतिविधियां संचालित करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.
चार क्लीनिकों पर नाम के बोर्ड, दो बिना पहचान के संचालित: बीसीएमओ डॉ. यशपाल भगोरा ने बताया कार्रवाई के दौरान टीम ने क्लिनिक की जांच की. इसके अलावा 2 ऐसे क्लीनिक भी सामने आए, जहां पहचान के लिए कोई नाम या बोर्ड नहीं लगाया गया था. इन सभी छह स्थानों पर चिकित्सा संबंधी दस्तावेजों की जांच की गई. साथ ही इस्तेमाल की गई सुइयां और मेडिकल कचरा खुले में फेंके जाने की बात भी सामने आई. इस तरह कचरे का अनुचित निस्तारण आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है. सीएमएचओ के निर्देश पर गठित संयुक्त टीम में जिला क्षय अधिकारी डॉ. प्रणव भावसार, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. यशपाल भगोरा, डॉ. रितेश असोड़ा और डॉ. मनोज कुमार मीणा शामिल थे.
ग्रामीणों की सेहत से खिलवाड़ पर विभाग सख्त: बीसीएमओ डॉ. यशपाल भगोरा ने बताया-संबंधित क्लीनिकों में इलाज से जुड़े वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं. बिना योग्य चिकित्सक और जरूरी अनुमति के इलाज करने से मरीजों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. वहीं, संक्रमित मेडिकल कचरे का खुले में निस्तारण संक्रमण फैलने का जोखिम बढ़ाता है. स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.
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