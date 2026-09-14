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तेज रफ्तार का क़हर, दो बाइकों की टक्कर में दंपति की मौत, युवक गंभीर

हापुड़ में बाइक भिड़ंत में दो की मौत, एक ज़ख्मी. ( ईटीवी भारत )

हापुड़: जनपद हापुड़ के कोतवाली पिलखुवा क्षेत्र के अंतर्गत सरस्वती मेडिकल कॉलेज से निजामपुर की ओर जाने वाली सर्विस रोड पर रेलवे ब्रिज के पास दो मोटरसाइकिलों की टक्कर में दंपति की मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस के अनुसार बक्सर थाना सिंभावली निवासी 50 वर्षीय वसीम अपनी 45 वर्षीय पत्नी शाहीन के साथ बाइक से पिलखुवा की ओर से हापुड़ जा रहे थे. पुलिस के अनुसार उनकी मोटरसाइकिल सर्विस रोड पर गलत दिशा में जा रही थी. इसी दौरान हापुड़ से पिलखुवा की ओर आ रहे चमनपुरी निवासी राशिद की मोटरसाइकिल से उनकी बाइक की टक्कर हो गई. हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गईं. हादसे के बाद मौके पर आसपास के लोग एकत्र हो गए.