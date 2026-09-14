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तेज रफ्तार का क़हर, दो बाइकों की टक्कर में दंपति की मौत, युवक गंभीर

दो मोटरसाइकिलों की टक्कर में दंपति की मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

HAPUR ROAD ACCIDENT
हापुड़ में बाइक भिड़ंत में दो की मौत, एक ज़ख्मी. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 4:06 PM IST

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हापुड़: जनपद हापुड़ के कोतवाली पिलखुवा क्षेत्र के अंतर्गत सरस्वती मेडिकल कॉलेज से निजामपुर की ओर जाने वाली सर्विस रोड पर रेलवे ब्रिज के पास दो मोटरसाइकिलों की टक्कर में दंपति की मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

पुलिस के अनुसार बक्सर थाना सिंभावली निवासी 50 वर्षीय वसीम अपनी 45 वर्षीय पत्नी शाहीन के साथ बाइक से पिलखुवा की ओर से हापुड़ जा रहे थे. पुलिस के अनुसार उनकी मोटरसाइकिल सर्विस रोड पर गलत दिशा में जा रही थी.

इसी दौरान हापुड़ से पिलखुवा की ओर आ रहे चमनपुरी निवासी राशिद की मोटरसाइकिल से उनकी बाइक की टक्कर हो गई. हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए.

टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गईं. हादसे के बाद मौके पर आसपास के लोग एकत्र हो गए.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए सरस्वती मेडिकल कॉलेज भेजा गया. अस्पताल में चिकित्सकों ने वसीम और शाहीन को मृत घोषित कर दिया. गंभीर रूप से घायल राशिद का उपचार चल रहा है.

हादसे की जानकारी मिलने पर मृतक दंपति के परिवार के लोग भी अस्पताल पहुंच गए. वहीं घायल राशिद के परिजन भी अस्पताल में मौजूद हैं.

पुलिस ने हादसे के कारणों की जानकारी जुटाने के साथ दोनों मोटरसाइकिलों के संबंध में भी जानकारी ली है. मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

सीओ मुनीश चन्द्र ने बताया कि सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास दो मोटरसाइकिलों की टक्कर में दो लोगों की मौत हुई है. एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार चल रहा है. हादसे के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

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