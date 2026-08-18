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हरियाणा सरकार के सामने चुनौतियों का अंबार, कई फ्रंट एक साथ खुले, कैसे निकलेगा समाधान ?

श्री पंजोखरा साहिब विवाद का कब निकलेगा समाधान ? : इधर अंबाला के श्री पंजोखरा साहिब में सिख संगत और गुरसिमरन सिंह मंड के बीच हुए हंगामे के बाद उत्पन्न हुए विवाद ने भी सरकार के सामने चुनौती खड़ी की हुई है. इस मामले में सिख संगत हाइवे बंद करके प्रदर्शन कर चुकी है. पुलिस ने इस दौरान आंसू गैस और लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल किया. लेकिन अभी भी ये मामला सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है. पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा घटना को लेकर सिख संगठनों की नाराजगी अब बढ़ती नजर आ रही है. HSGMC प्रधान जगदीश सिंह झिंडा ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए गिरफ्तार किए गए सिखों की रिहाई और दर्ज मामलों को खत्म करने की मांग की है. वहीं, 25 अगस्त को अंबाला के मंजी साहिब गुरुद्वारे में बड़ी बैठक बुलाई गई है. सरकार के स्तर पर भी बातचीत का रास्ता खुला है. झिंडा कह चुके हैं कि मंगलवार शाम को चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सीएम के साथ 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक प्रस्तावित है. हालांकि समाधान निकलेगा, ये अभी कहना मुश्किल है.

6 अगस्त से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर : हरियाणा में 6 अगस्त से नगरपालिका सफाई कर्मचारी और फायर कर्मी अपनी 17 मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे हैं. जबकि इस बीच उनकी कई दौर की सरकार से बातचीत भी हो चुकी है. लेकिन इसका अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है. हड़ताली कर्मचारी सरकार और उनके बीच सभी मुद्दों पर मई में बनी सहमति को अमलीजामा पहनाने की सरकार से मांग कर रहे हैं. वहीं अब ये आंदोलन और भी तेज हो गया है. हड़ताली कर्मचारी संबंधित मंत्री के पुतले जला रहे हैं. वहीं शहरों में कूड़े के ढेर आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं. इधर शहरी विकास मंत्री कह रहे हैं कि हड़ताल पर चल रहे कर्मचारियों से बातचीत जारी है. लेकिन इस बातचीत का फिलहाल कोई समाधान नहीं निकल रहा है. जबकि हड़ताली कर्मचारी लगातार सड़कों पर अपनी आवाज बुलंद करने को मजबूर हैं. सरकार इस मामले में अभी भी कोई समाधान नहीं निकल पाई है, जोकि बड़ी चुनौती बनी हुई है.

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार के सामने कई फ्रंट खुले हुए हैं, जो सरकार के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं. एक तरफ 6 अगस्त से नगरपालिका सफाई कर्मचारी और फायर सर्विस के कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अंबाला के श्री पंजोखरा साहिब गुरुद्वारे मामले में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ 25 अगस्त को रोष प्रदर्शन करने वाली है. इधर किसानों का मोर्चा खनौरी बॉर्डर पर खुला हुआ है. हालांकि इससे पहले हांसी के जीवन कुंडु मामले ने भी सरकार को चुनौती दी थी. जबकि बिजली कर्मचारियों का मुद्दा सरकार ने कड़ी मेहनत के बाद शांत करने में कामयाबी पाई. लेकिन अभी भी तीन मुद्दे सरकार के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं.

बॉर्डर पर पंजाब के किसान, दिल्ली जाने पर अड़े : वहीं पंजाब और हरियाणा के किसान पदयात्रा कर दिल्ली जाने पर अड़े हैं जोकि हरियाणा पुलिस और सरकार के लिए चुनौती बने हुए हैं. किसान 16 अगस्त से पंजाब-हरियाणा के दाता सिंह वाला-खनौरी बॉर्डर से दिल्ली के जंतर-मंतर तक करीब 228 किलोमीटर की ‘किसान बचाओ पदयात्रा’ शुरू कर रहे थे. वे 29 अगस्त को जंतर-मंतर जाना चाह रहे थे. किसानों की प्रमुख मांगों में MSP की कानूनी गारंटी, किसानों और खेत मजदूरों से जुड़े मुद्दे, कर्ज और पेंशन समेत लंबित मांगें शामिल हैं. इसके साथ ही किसान संगठन केंद्र सरकार से लंबित मुद्दों पर बातचीत नहीं होने का मुद्दा भी उठा रहे हैं. लेकिन हरियाणा सरकार ने दिल्ली के जंतर-मंतर तक पैदल जा रहे 51 किसानों के समूह का रास्ता रोक दिया. इसके लिए हाईवे पर कंटीले तार, सीमेंट के बैरिकेड और भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए. वहीं खनौरी बॉर्डर पर किसानों का धरना लगातार जारी है, किसान हाईवे पर ही बैठे हुए हैं. SKM नॉन-पॉलिटिकल भारत के खनौरी मोर्चे में बैठक में फैसला लिया गया है कि 20 अगस्त को केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे और केंद्र सरकार के पुतले जलाए जाएंगे.

बॉर्डर पर पंजाब के किसान, दिल्ली जाने पर अड़े (ETV Bharat)

हांसी जीवन कुंडु मामला, मशक्कत से निकला समाधान : वहीं हिसार के रहने वाले डेयरी संचालक जीवन कुंडु की चार अगस्त को पीट-पीटकर हत्या का मामला भी हरियाणा सरकार के लिए चुनौती बन गया था. 15 अगस्त को इसी मामले को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ था. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जोरदार टकराव भी हुआ था. हालांकि 14 दिनों के बाद इस मामले में सरकार ने पीड़ित पक्ष की मांगें मान ली, जिसके बाद जीवन कुंडु का अंतिम संस्कार हो पाया.

हांसी जीवन कुंडु मामला, मशक्कत से निकला समाधान (ETV Bharat)

बिजली कर्मी मुश्किल से हुए शांत : हरियाणा में बिजली कर्मचारियों ने 11 से 13 अगस्त के बीच हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था जिसको सरकार के साथ बातचीत के बाद अक्टूबर तक टाल दिया गया. बिजली कर्मचारी अगली रणनीति दस अक्टूबर को तय करेंगे. भले ही सरकार इस हड़ताल को दो महीने तक टालने में सफल रही, लेकिन अभी भी ये मामला सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है क्योंकि बिजली कर्मचारियों की जिन मांगों पर सहमति बनी है, सरकार को उनको जमीन पर उतरना होगा, वर्ना दस अक्टूबर के बाद फिर बिजली कर्मचारी सरकार के लिए चुनौती खड़ी कर सकते हैं.

बिजली कर्मी मुश्किल से हुए शांत (ETV Bharat)

सरकार की चुनौती पर क्या कहते हैं जानकार ? : हरियाणा सरकार के सामने खड़ी चुनौतियों को लेकर राजनीतिक मामलों के जानकार धीरेंद्र अवस्थी कहते हैं कि कोई भी सरकार हो उसके लिए इस तरह के हालात किसी भी चुनौती से कम नहीं होते हैं. वे कहते हैं कि लंबे खींचते विवाद परेशानी का सबब बन जाते हैं. जबकि अगर सरकारें चाहे तो समय रहते इन विवादों को सुलझाना चाहे तो सुलझा सकती है, लेकिन लोगों का किसी भी तरह का विरोध सत्ता के लिए उसकी पॉलिसियों पर भी विचार करने के लिए एक संदेश होता है. ऐसे में सरकारों को हालात के हिसाब से मुद्दों को समय रहते हल करने पर जोर देना चाहिए.

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