पचपदरा रिफाइनरी पाइपलाइन में लगाई सेंध, क्रूड ऑयल चोर गैंग के आठ सदस्य पकड़े...अब तक बेच चुके दो टैंकर तेल
जांच में सामने आया, गिरोह के सदस्य बीते 6 माह से पाइपलाइन की रेकी कर रहे थे. गुजरात एटीएस और बालोतरा पुलिस ने किया पर्दाफाश.
Published : August 12, 2026 at 2:34 PM IST
बालोतरा: जिले के पचपदरा रिफाइनरी पाइपलाइन में सेंध लगाकर क्रूड ऑयल चोरी करने वाली गैंग का गुजरात एटीएस और बालोतरा पुलिस ने पर्दाफाश किया. गैंग से जुड़े आठ आरोपियों गिरफ्तार किया गया है. आरोपी बंजर जमीन पर गहरा गड्ढा खोदकर एचपीसीएल पचपदरा की पाइपलाइन में वॉल लगाकर ऑयल चुराते थे. बताया जा रहा है कि करीब दो टैंकर क्रूड ऑयल आरोपियों ने चुराकर बेच दिया. गुजरात एटीएस के साथ पुलिस इस गैंग के पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई.
बालोतरा के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार कॉवत ने बताया कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर अनुसंधान कर रही है.फिलहाल पकड़े गए आठ लोगों से पूछताछ की जा रही है. गुजरात एटीएस को मंगलवार को सूचना मिली थी कि गुजरात-राजस्थान के कुछ लोग मिलकर बालोतरा जिले में बंजर जमीन से गुजर रही एचपीसीएल पचपदरा रिफाइनरी की क्रूड ऑयल पाइपलाइन में पंचर कर क्रूड ऑयल की चोरी करते हैं. गुजरात एटीएस के अनुसार, सूचना की पुष्टि के बाद एटीएस की टीम ने अहमदाबाद- राजकोट हाईवे पर सोखड़ा मार्ग पर जयराज सिंह को हिरासत में लिया. एटीएस ने उससे क्रूड ऑयल के संबंध में पूछताछ में उसने कालूडी गांव से लाने की बात को कबूल की.
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ढाबे से पकड़े आरोपी: इसके बाद गुजरात एटीएस ने मामले की कड़ी से कड़ी जोड़ी एवं साजिश में शामिल 7 अन्य लोगों को बालोतरा पुलिस की मदद से टॉपर गांव के पास एक ढाबे से पकड़ा एवं जसोल थाने लाए. इनमें गुजरात के महेसाणा के नागलपुर निवासी घनश्याम सोनी (54), चालासण निवासी रमेश ठाकोर (41), महेश ठाकोर (32) और जोटाणा निवासी सुरेजी ठाकोर (32) हैं. इनके अलावा जालोर के जसवंतपुरा हाल अहमदाबाद निवासी मुकेश कुमार मेघवाल (44), गुजरात के गांधी नगर के कालोल निवासी रणजीत चौरसिया (48) और यूपी के इटावा के आसपुर निवासी दिलीप यादव (35) को भी पकड़ा.
लाइन पंचर कर लगाया वाल्व: पूछताछ में आरोपियों ने कबूला कि कालूड़ी गांव में बंजर जमीन पर गहरा गड्ढा खोदकर क्रूड ऑयल पाइपलाइन में अवैध तरीके से पंचर कर वाल्व लगाकर ऑयल चोरी करने की बात का खुलासा किया. जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य बीते 6 माह से पाइपलाइन की रेकी कर रहे थे.
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जसोल थाने में मामला दर्ज: 9 अगस्त की यह घटना बताई जा रही है. 10 अगस्त की रात को इसके बारे में पता चला था. एटीएस ने एचपीसीएल अधिकारियों ओर पुलिस को साथ लेकर जांच की तो पाइपलाइन में वाल्व लगा मिला. इस संबंध में पचपदरा रिफाइनरी के सिक्योरिटी सुपरवाइजर श्रवण कुमार जाट की शिकायत पर जसोल थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.
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