कानपुर में द ग्रेट खली का योगी प्रेम; बोले- CM का शानदार काम, दोबारा गुंडाराज लौटा तो!
इंटरनेशनल रेसलर ने यूपी को मेन स्टेट बताया, कहा-यहीं से चलता है देश
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 3, 2026 at 6:10 PM IST
कानपुर: डब्ल्यूडब्ल्यूई की दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले इंटरनेशनल रेसलर द ग्रेट खली बुधवार को कानपुर में थे. शहर में एक रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने पहुंचे खली को सामने देख फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. खासकर युवाओं और बच्चों में महाबली के साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई. स्थानीय लोगों ने फूलों का बड़ा सा हार पहनाकर खली का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान खली ने यूपी में योगी सरकार को जरूरी बताया. साथ ही सीएम योगी की तारीफ भी की.
उद्घाटन के दौरान खली ने खाने की तारीफ की. लोगों से पूछा कि क्या उन्हें पता है फुसफुसा खाना कैसा होता है? फिर खली ने हंसते हुए इसका राज खोला. कहा कि फुसफुसा का मतलब होता है फीका. हंसते हुए कहा कि हमारे जैसे पहलवानों के लिए तो खाना एकदम मसालेदार और चटपटा होना चाहिए, जिसके बाद वहां ठहाके गूंज उठे.
जब खली से पूछा गया कि वह कानपुर के लोगों से क्या कहेंगे तो उन्होंने यूपी की कानून-व्यवस्था और राजनीति का जिक्र किया. कहा कि कानपुर और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को हमेशा महाराज यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साथ देना चाहिए, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही देश और प्रदेश का असली विकास मुमकिन है.
अपनी बात आगे बढ़ाते हुए खली ने उत्तर प्रदेश की तरक्की की जमकर सराहना की. चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर राज्य में दोबारा गुंडाराज लौट आया तो पता ही है क्या होगा. खली ने यूपी को देश का सबसे मुख्य राज्य बताया. कहा कि यहीं से पूरे भारत की दिशा तय होती है. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम को बेहद शानदार बताया.
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