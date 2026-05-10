द ग्रेट खली का दावा- "पंजाब में बनेगी बीजेपी की सरकार, ममता बनर्जी ना हारती, तो वो अलग देश की मांग करती"
WWE के पूर्व रेसलर द ग्रेट खली ने पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत पर प्रतिक्रिया दी. पंजाब में बीजेपी की जीत का दावा.
Published : May 10, 2026 at 12:00 PM IST
करनाल: WWE के पूर्व रेसलर द ग्रेट खली ने बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत पर प्रतिक्रिया दी. ममता बनर्जी की हार पर उन्होंने कहा कि "ममता बनर्जी को हारना ही था. 15 सालों से ममता बनर्जी ने अपनी मनमर्जी की है. इसलिए उनका हराना बहुत जरूरी था. अगर वो ना हारती, तो अलग देश की मांग उन्होंने करनी थी. खली ने कहा इतने सारे बांग्लादेशी घुस गए थे. वहां पर बहुत ही बदतर हालात हो गए थे. अब वहां सुधार में समय लगेगा, लेकिन सुधार वहां जरूर होगा."
पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर प्रतिक्रिया: बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत के बाद कई हिंसक घटनाएं सामने आ रही है, जिस पर द ग्रेट खली ने कहा कि "जिन्होंने वहां पर 15 साल राज किया है, गुंडों बदमाशों को पाला है. थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बंगाल में सब कुछ सेट कर देंगे. उत्तर प्रदेश में देख लो, आज वहां बीजेपी की सरकार है और वहां शांति है. समय लगेगा सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा."
पंजाब में बीजेपी की जीत का दावा: पंजाब में विधानसभा चुनाव पर द ग्रेट खली ने कहा कि "मैं पंजाब में चुनाव प्रचार करने जाऊंगा. मेरा मानना है है कि वहां पर भी बीजेपी सरकार आएगी. खली ने कहा वहां पर जिस तरह से नशा फैला है. अगर वहां पर बीजेपी की सरकार आएगी, तो पंजाब बहुत आगे जाएगा. मैं भी चाहता हूं पंजाब बहुत तरक्की करे, मेरा भी पंजाब से काफी लगाव है. पंजाब से ही मैनें अपने जीवन की शुरुआत की थी. अगर वहां बीजेपी की सरकार आएगी तो वहां पर बहुत विकास होगा."
विनेश फोगाट के मुद्दे पर दी प्रतिक्रिया: रेसलर विनेश फौगाट के दोबारा खलने के सवाल पर खली ने कहा राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए. अगर खेलना चाहते हैं, तो खेलना चाहिए. पहले भी देश का नाम रोशन किया है आगे भी नाम रोशन करेंगी. किसी पर आरोप लगाना, ये गलत बात है.
ये भी पढ़ें- निगम चुनाव प्रचार का आखिरी दिन: सोनीपत में हुड्डा बोले- "हरियाणा असुरक्षित", ढांडा का पलटवार, बोले- "कांग्रेस पहले मान चुकी हार"