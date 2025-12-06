ETV Bharat / state

ग्रेट खली ने अधिकारियों पर लगाए उनकी जमीन बेचने के आरोप, शिकायत लेकर डीसी के पास पहुंचे

पांवटा साहिब: WWE चैंपियन रहे अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त रेसलर दलीप सिंह राणा और उर्फ़ द ग्रेट खली इन दिनों अपने ही जिले में जमीनी विवाद से फंसे हुए हैं. इस बात का खुलासा तब हुआ जब ग्रेट खली कुछ लोगों के साथ जिला मुख्यालय नाहन में DC सिरमौर प्रियंका वर्मा से मिलने पहुंचे.

DC से मिलने के बाद दलीप सिंह राणा ने पत्रकारों से बातचीत की और जमीनी विवाद से जुड़े मामले पर पांवटा साहिब के तहसीलदार रिषभ शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए, हालांकि आरोपों के तुरंत बाद तहसीलदार ने पत्रकार वार्ता कर तमाम आरोपों के जवाब दिए और आरोपों को बेबुनियाद बताया.

प्रशासन ने दिया निष्पक्ष जांच का आश्वासन

DC प्रियंका वर्मा ने पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा है कि 'दलीप राणा और कुछ महिलाएं शिकायत लेकर पहुंची थी. किसी के साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा. मामले को लेकर तहसीलदार से बात की जाएगी, मामले को गंभीरता से लिया गया है. दरअसल पांवटा साहिब के सूरजपुर की कुछ महिलाएं भी द ग्रेट खली के साथ मौजूद थी. जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश के आरोप लगाते हुए शिकायत उपायुक्त को सौंपी है.'

2013 में खरीदी थी जमीन

खली ने कहा कि 'संबंधित जमीन 2005 में एक महिला के नाम पर कानूनी तौर पर पंजीकृत थी और हमने कानूनी प्रक्रिया के बाद उससे जमीन का मालिकाना हक हासिल किया. 2013 में, मेरे पिता ज्वाला राम ने उस महिला से यह जमीन कानूनी तौर पर खरीदी थी और तब से हमारे परिवार के पास इस संपत्ति का मालिकाना हक है. कागज होने के बावजूद, पांवटा साहिब के तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी अब अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं और प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर ज़मीन पर जबरन कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं. 20 मई 2025 को पहली बार कुछ लोगों ने जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की. 18 जुलाई 2025 को फिर से जमीन में घुसने का प्रयास किया गया, लेकिन ग्रामीणों, महिलाओं और शिकायतकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर यह प्रयास नाकाम कर दिया.'