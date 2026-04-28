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'द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार 2026' का समापन: 195 से अधिक विदेशी टूर ऑपरेटर्स ने बायर्स के रूप में लिया हिस्सा

जीआईटीबी के अंतिम दिन खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर विदेशी टूर ऑपरेटर्स के लिए 'द पैलेस ऑन व्हील्स' प्रमुख आकर्षण का केंद्र रही.

Delegates discussing tourism
पर्यटन पर चर्चा करते डेलीगेट्स (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 28, 2026 at 8:38 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: 'द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार 2026' (जीआईटीबी) में 50 से अधिक देशों से आए 195 से अधिक विदेशी टूर ऑपरेटर्स ने बायर्स के रूप में हिस्सा लिया. जयपुर में विदेशी टूर ऑपरेटर्स के लिए लग्जरी ट्रेन 'द पैलेस ऑन व्हील्स' शोकेस की गई. बाजार के दौरान 10000 से अधिक प्री-शेड्यूल्ड और B2B मीटिंग्स आयोजित हुई. एग्जीबिशन में हेरिटेज, वेलनेस, स्पिरिचुअल, वाइल्डलाइफ और एक्सपीरियंस-आधारित टूरिज्म से जुड़े विविध उत्पादों और सेवाओं को प्रस्तुत किया गया, जिसने विदेशी खरीदारों को आकर्षित किया.

इनबाउंड टूरिज्म को बढ़ाने पर फोकस: पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियार ने बताया कि जीआईटीबी का 15वां संस्करण मंगलवार को सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुआ. यह संस्करण इनबाउंड टूरिज्म को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहा. आयोजन के दौरान 'बायर्स' और 'सैलर्स' ने व्यापक नेटवर्किंग अवसरों और सार्थक व्यावसायिक संवाद को लेकर संतोष व्यक्त किया. इस आयोजन में लगभग 50 देशों से 195 से अधिक प्रमुख इनबाउंड फॉरेन टूर ऑपरेटर्स (एफटीओ) ने विदेशी खरीदारों के रूप में भाग लिया. जीआईटीबी का आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) की ओर से संयुक्त रूप से किया गया.

Tour operators in discussion at GITB
जीआईटीबी में चर्चा करते टूर ऑपरेटर्स (ETV Bharat Jaipur)

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राज्य पर्यटन बोर्ड्स ने भी लिया भाग: एग्जीबिशन के दो दिनों के दौरान राजस्थान सहित ओडिशा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब के राज्य पर्यटन बोर्ड्स के पवेलियंस ने बायर्स का विशेष ध्यान आकर्षित किया. जहां राज्यों ने अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और अनुभव-आधारित पर्यटन ऑफरिंग्स को प्रभावशाली रूप से प्रदर्शित किया. इसके साथ ही लग्जरी एवं हेरिटेज होटल चेन, रिसॉर्ट्स, एडवेंचर और वाइल्डलाइफ ऑपरेटर्स, वेलनेस सेंटर्स और ट्रैवल टेक्नोलॉजी कंपनियों की सक्रिय भागीदारी ने इस मंच को नए व्यावसायिक अवसरों, निवेश संभावनाओं और दीर्घकालिक साझेदारियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला साबित किया.

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'द पैलेस ऑन व्हील्स' रही आकर्षण का केंद्र : जीआईटीबी के अंतिम दिन खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर विदेशी टूर ऑपरेटर्स के लिए 'द पैलेस ऑन व्हील्स' प्रमुख आकर्षण का केंद्र रही. इस अवसर पर बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय टूर ऑपरेटर्स ने ट्रेन का विस्तृत अवलोकन किया और इसकी भव्यता, शाही सजावट और विश्वस्तरीय सुविधाओं की सराहना की. ट्रेन में उपलब्ध राजस्थानी विरासत से प्रेरित इंटीरियर्स, लग्जरी केबिन, डाइनिंग सुविधाएं और ऑनबोर्ड सेवाओं ने विदेशी प्रतिनिधियों को प्रभावित किया. कई टूर ऑपरेटर्स ने अपने आगामी ट्रैवल पैकेज में 'पैलेस ऑन व्हील्स' को शामिल करने में रुचि व्यक्त की.

Exhibitors interacting with foreign tour operators
विदेशी टूर ऑपरेटर्स से चर्चा करते एक्जीबिटर्स (ETV Bharat Jaipur)

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29 से एफएएम टूर: फिक्की राजस्थान के सह-अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, 'जीआईटीबी के 15वें संस्करण में खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के बीच काफी संतुष्टि देखी गई. कई डेलिगेट्स ने बताया कि बी2बी बैठकें उनके लिए लाभदायक रहीं. राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (राटो) के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि जीआईटीबी के पश्चात विदेशी टूर ऑपर्टर्स को राजस्थान के विभिन्न लोकप्रिय पर्यटन स्थलों का अनुभव कराने के लिए फैमिलियराइजेशन (एफएएम) टूर का आयोजन किया जाएगा. यह टूर 29 अप्रैल को होटल ललित से सुबह 8 बजे रवाना होगा, जिसमें करीब 39 विदेशी टूर ऑपर्टर्स को जयपुर सहित पूरे राज्य में ले जाया जाएगा. इस वर्ष के टूर में 'जयपुर-कोटा उदयपुर देवगढ़- जयपुर', 'जयपुर-आभानेरी सरिस्का सवाई माधोपुर–रणथम्भौर जयपुर' और 'जयपुर-पुष्कर-जोधपुर-जैसलमेर-बीकानेर-मंडावा-जयपुर' शामिल है.

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