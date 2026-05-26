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CETP की स्थापना के लिए मिलेगा 150 करोड़ रुपए तक अनुदान, गाइडलाइन जारी

राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले इस अनुदान से प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को काफी फायदा होगा.

GRANT OF UP TO 150 CRORE, GRANT FOR CETP IN RAJASTHAN
सीईटीपी प्लांट. (फोटो उद्योग विभाग)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 26, 2026 at 8:10 PM IST

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जयपुरः प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को आर्थिक संबल प्रदान करते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना लागू की गई है. इसके तहत प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) की स्थापना के लिए 150 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा. रीको एवं नॉन-रीको औद्योगिक क्षेत्रों में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर आधुनिक तकनीक ‘जीरो लिक्विड डिस्चार्ज’ वाले प्लांट स्थापित होंगे. उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने योजना की गाइडलाइन भी जारी कर दी है.

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले इस अनुदान से प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को काफी फायदा होगा. वर्तमान में प्रदेश में ज्यादातर औद्योगिक इकाइयों में अपशिष्ट जल का प्रबंधन व्यक्तिगत एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) या क्लस्टर-स्तर के सीईटीपी के माध्यम से किया जाता है. अधिकांश सीईटीपी में रीसाइक्लिंग प्रणाली की कमी है, जिससे पानी का पुन: उपयोग सीमित हो जाता है, लेकिन इस नई योजना के तहत आधुनिक तकनीक ‘जीरो लिक्विड डिस्चार्ज’ वाले प्लांट लगने से जल को दोबारा काम में लिया जा सकेगा.

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हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर मिलेगा अनुदानः अग्रवाल ने बताया कि इस योजना के तहत सीईटीपी के निर्माण और संचालन के लिए कलस्टर की उद्योग इकाइयों द्वारा एक एसपीवी (स्पेशल पर्पज व्हीकल) बनानी होगी. राज्य सरकार द्वारा परियोजना लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम 150 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा. मात्र 20 प्रतिशत राशि ही एसपीवी को वहन करनी होगी. सीईटीपी के प्रभावी संचालन के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर अनुदान दिया जाएगा. इसके तहत कार्य के चरणों के अनुसार भुगतान किया जाएगा, 60 प्रतिशत अनुदान 20-20 प्रतिशत की तीन किस्तों में और 20 प्रतिशत राशि 20 वर्षों में उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि प्लांट का लंबे समय तक प्रभावी संचालन हो सके. उन्होंने बताया कि इसके तहत रीको और नॉन रीको, दोनों प्रकार के आद्योगिक क्षेत्रों में सीईटीपी की स्थापाना के लिए लाभ मिल सकेगा. रीको औद्योगिक क्षेत्र में रीको एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा तथा नॉन- रीको औद्योगिक क्षेत्रों में राजस्थान सरकार एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी.

अब 100 करोड़ रुपये का अनुदानः अग्रवाल ने बताया कि विभाग की सीईटीपी स्थापना से जुड़ी एक और योजना संचालित है, जिसके तहत किस्तों के बजाए एक बार में ही अनुदान देने का प्रावधान है. इसके तहत दिए जाने वाले अनुदान को परियोजना लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 75 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है. साथ ही, नॉन-रीको आद्योगिक क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया है.

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