क्या ओपीएस बंद कर देगी सरकार, जानें आर्थिक संकट के बीच क्या बोले सीएम सुक्खू
पार्टी मीटिंग में शामिल होने के लिए आज सीएम सुक्खू दिल्ली रवाना हुए. इससे पहले सीएम ने मीडिया से बातचीत की.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : February 10, 2026 at 12:25 PM IST|
Updated : February 10, 2026 at 2:44 PM IST
शिमला: दिल्ली में पार्टी मीटिंग में रवाना होने से पहले शिमला में पत्रकारों से बातचीत में सीएम सुक्खू ने आरडीजी ग्रांट बंद होने से प्रदेश को होने वाले आर्थिक नुकसान के बारे में बात की. RDG के मुद्दे पर सीएम सुक्खू ने आंकड़ों के जरिये केंद्र सरकार पर हिमाचल की अनदेखी और कांग्रेस सरकार के साथ भेदभाव का आरोप लगाया. बीते दिनों वित्त सचिव ने आर्थिक संकट के बीच दी प्रजेंटेशन ओल्ड पेंशन स्कीम छोड़ यूपीएस की तरफ जाने की बात कही थी.
वित्त सचिवव ने कहा था कि आरडीजी खत्म होने पर धन की कमी के कारण डीए फ्रीज करना होगा. ये पहले ही कह दिया है कि हम (वित्त विभाग) एरियर नहीं दे पाएंगे, लेकिन सीएम सुक्खू ने साफ कहा कि वो ओपीएस बंद नहीं करेंगे. सीएम सुक्खू ने कहा कि 'मैंने 11 दिसंबर 2022 को सीएम की शपथ ली थी. उस समय तक जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार को 54,256 करोड़ आरडीजी के रूप में आया था. इसके साथ ही 16 हजार करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में मिला, लेकिन हमें इस साल वित्तीय वर्ष खत्म होने तक तीन सालों में सिर्फ 17 हजार करोड़ रुपये मिले. हमने इसके बाद भी आम जनता को दुखी नहीं किया. ओपीएस अपने सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को दी. वित्त सचिव के बयान के बाद भी ओपीएस को बंद नहीं करेंगे और अपने संसाधनों को मजबूत करेंगे. वित्तीय प्रबंधन को सुधारेंगे. आरडीजी से हमें 3 साल में 17 हजार करोड़ मिली है, फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं. हम अपने संसाधनों से गरीबों की कोई भी योजना बंद नहीं करेंगे. गरीबों को उसका अधिकार मिलेगा. हमने तीन सालों में अच्छे फैसलों से 3 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व कमाया है.'
हिमाचल का हक छीनने की कोशिश
सीएम सुक्खू ने कहा कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री ने 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट टेबल की थी. ये हिमाचल के इतिहास का काला दिन है. हिमाचल की आरडीजी रोक दी गई. आरडीजी संविधान की धारा 275 के तहत राजस्व घाटे और खर्च की खाई को भरने का एक तरीका है. सीएम सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर समेत अन्य बीजेपी विधायकों को प्लानिंग कमेटी की बैठक में बुलाया गया था. उन्हें इस बैठक के लिए निमंत्रण दिया गया था, लेकिन कोई नहीं आया. ये राजनीति का विषय नहीं हिमाचल के हित का सवाल है. सीएम सुक्खू ने प्रदेश बीजेपी नेताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि हिमाचल का हक छीना जा रहा है. ये अधिकार की लड़ाई है ना कि सरकार की, ये हिमाचल के किसान, गरीब समेत तमाम वर्गों के अधिकार की लड़ाई है.
'जयराम ठाकुर लड़ रहे कुर्सी की लड़ाई'
सीएम सुक्खू ने जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि आरडीजी ग्रांट और जीएसटी क्षतिपूर्ति मिलने के बाद भी जयराम ठाकुर ने छठे पे कमीशन का सरकारी कर्मचारियों को 10 हजार करोड़ के एरियर भुगतान भी नहीं किया और कर्ज भी कम नहीं किया, लेकिन उन्होंने 1 हजार करोड़ की बिल्डिंग्स बना दी. पूर्व सीएम जयराम ठाकुर को समझना चाहिए कि ये प्रदेश हित और अधिकार की बात है. आप दिल्ली हमारे साथ नहीं जाना चाहते हैं तो आप अपने सांसदों और विधायकों को लेकर दिल्ली जाकर पीएम मोदी से मिलें और बताएं कि हिमाचल पहाड़ी राज्य है और कभी रेवन्यू सरप्लस नहीं हो सकता आरडीजी न मिलना हमारे साथ सौतेला व्यवहार है, लेकिन जयराम ठाकुर अपना कुर्सी हित नहीं छोड़ पा रहे वो सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं.
'पीएम से करूंगा मुलाकात'
सीएम सुक्खू ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से मिलूंगा, हमने उनसे मुलाकात का समय मांगा है. फिलहाल संसद सत्र चल रहा है. मैं हिमाचल के हित के लिए पीएम मोदी से कहीं भी मिल सकता हूं. इसके अलावा पार्टी मीटिंग से समय मिलने के बाद जेपी नड्डा से भी मुलाकात करुंगा.
ये भी पढ़ें: DA फ्रीज करना पड़ेगा, नहीं दे पाएंगे एरियर, OPS की जगह UPS का सोचिए, सीएम सुक्खू के सामने वित्त सचिव की गुहार