ETV Bharat / state

सहारा योजना पर सरकार ने 10 महीनों में किया इतना खर्च, इतने लाभार्थी हैं पंजीकृत

शिमला: प्रदेश में सहारा योजना के अन्तर्गत 19 नवम्बर, 2025 तक 36,640 लाभार्थी पंजीकृत हैं. ये जानकारी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान दी गई है. बीजेपी विधायक जनकराज, विनोद कुमार और इंद्रदत्त लखनपाल ने सहारा योजना के लाभार्थियों की संख्या और किन लोगों को इसका लाभ मिल रहा है इस बारे में सवाल पूछा था.

सवाल के जवाब में सरकार की ओर से विधानसभा में जानकारी उपलब्ध करवाई गई थी. इसमें बताया कि कि सहारा योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता जारी रखने के लिए लाभार्थी को प्रति छ: माह की अवधि में जीवन प्रमाण पत्र, बीपीएल या आय प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है. योजना में प्रति माह वित्तीय सहायता उपलब्ध बजट के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से केवल उन्हीं लाभार्थियों को जारी होती है, जिनके द्वारा उपरोक्त दस्तावेज समय पर जमा किए जाते हैं. सरकार ने सहारा योजना की पात्रता नियमों में कोई संशोधन नहीं किया है.

कितनी राशि हुई खर्च

इसके अलावा सरकार से सवाल भी पूछा गया था कि अक्तूबर 2025 तक इस योजना पर कितनी धनराशि व्यय की गई है. प्रदेश में सहारा योजना के अंतर्गत ₹3,000 प्रतिमाह प्राप्त करने वाले कुल लाभार्थियों की संख्या कितनी है और कितने आवेदन लंबित हैं. सरकार ने अपने जवाब में कहा कि इस योजना पर अक्तूबर 2025 माह तक 48,15,09,000 रुपये की धनराशि व्यय की गई है. प्रदेश में सहारा योजना के अन्तर्गत ₹3,000 प्रतिमाह प्राप्त करने वाले कुल लाभार्थियों की संख्या 36, 640 है और 565 आवेदन लम्बित / प्रक्रियाधीन हैं .