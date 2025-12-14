ETV Bharat / state

सहारा योजना पर सरकार ने 10 महीनों में किया इतना खर्च, इतने लाभार्थी हैं पंजीकृत

सरकार ने गंभीर बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए सहारा योजना है, ताकि आर्थिक कठिनाइयों को कम किया जा सके.

सहारा योजना पर सरकार ने 10 महीनों में किया इतना खर्च
सहारा योजना पर सरकार ने 10 महीनों में किया इतना खर्च (हिमाचल विधानसभा)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 14, 2025 at 6:43 PM IST

शिमला: प्रदेश में सहारा योजना के अन्तर्गत 19 नवम्बर, 2025 तक 36,640 लाभार्थी पंजीकृत हैं. ये जानकारी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान दी गई है. बीजेपी विधायक जनकराज, विनोद कुमार और इंद्रदत्त लखनपाल ने सहारा योजना के लाभार्थियों की संख्या और किन लोगों को इसका लाभ मिल रहा है इस बारे में सवाल पूछा था.

सवाल के जवाब में सरकार की ओर से विधानसभा में जानकारी उपलब्ध करवाई गई थी. इसमें बताया कि कि सहारा योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता जारी रखने के लिए लाभार्थी को प्रति छ: माह की अवधि में जीवन प्रमाण पत्र, बीपीएल या आय प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है. योजना में प्रति माह वित्तीय सहायता उपलब्ध बजट के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से केवल उन्हीं लाभार्थियों को जारी होती है, जिनके द्वारा उपरोक्त दस्तावेज समय पर जमा किए जाते हैं. सरकार ने सहारा योजना की पात्रता नियमों में कोई संशोधन नहीं किया है.

कितनी राशि हुई खर्च

इसके अलावा सरकार से सवाल भी पूछा गया था कि अक्तूबर 2025 तक इस योजना पर कितनी धनराशि व्यय की गई है. प्रदेश में सहारा योजना के अंतर्गत ₹3,000 प्रतिमाह प्राप्त करने वाले कुल लाभार्थियों की संख्या कितनी है और कितने आवेदन लंबित हैं. सरकार ने अपने जवाब में कहा कि इस योजना पर अक्तूबर 2025 माह तक 48,15,09,000 रुपये की धनराशि व्यय की गई है. प्रदेश में सहारा योजना के अन्तर्गत ₹3,000 प्रतिमाह प्राप्त करने वाले कुल लाभार्थियों की संख्या 36, 640 है और 565 आवेदन लम्बित / प्रक्रियाधीन हैं .

हिम बस कार्ड के क्या हैं फायदे

सवाल में यूडीआईडी कार्ड होने के बाद भी बसों में हिम बस पास को अनिवार्य किए जाने का कारण भी पूछा गया था. इसके जवाब में सरकार ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में सभी रियायती एवं निःशुल्क श्रेणियों के यात्रियों को रियायती एवं निःशुल्क यात्रा सुविधा के लिए हिम बस कार्ड अनिवार्य किया गया है. वर्तमान में मैनुअल रियायती / निःशुल्क/छूट पास प्रणाली प्रचलन में है, जिनमें जालसाजी, दुरुपयोग, छेड़छाड़ और अन्य परिचालन अक्षामाताओं जैसी समस्याएं सामने आती हैं. इसके अतिरिक्त, विभिन्न पात्रता मानदंडों एवं छूट की अलग-अलग दरों वाली अनेक योजनाओं के कार्यन्वयन से यात्रियों एवं निगम अधिकारियों के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है.

सरकार ने कहा कि हिम बस कार्ड एक RFID (रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड) कार्ड है, जिसमें यात्री का विवरण, यात्रा का स्थान व कितने दिव्यांगजनों ने इस सुविधा का लाभ लिया गया है, इससे सम्बन्धित जानकारी एकत्रित होगी . इस कार्ड की अनिवार्यता होने से एक सही संख्या का आंकलन किया जा सकेगा. अतः यह जानकारी सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष नीति बनाने के लिए भी मददगार साबित होगी.

