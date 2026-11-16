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समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंची सरकार की बात : सीएम योगी

समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंची सरकार की बात, ( ETV Bharat )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को योगी की पाती कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया और संवाद यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन किया.

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योगी की पाती केवल एक आदेश नहीं, बल्कि आम नागरिक और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के साथ आत्मीय संवाद का माध्यम है.

इसके जरिए समाज के हर वर्ग तक उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सरकार की योजनाओं से जुड़ी बातों को पहुंचाने का प्रयास किया गया है. मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने सार्वजनिक जीवन के करीब 28-29 वर्षों के अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने महसूस किया कि समाज के कई ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिनसे आम नागरिक पूरी तरह परिचित नहीं हैं. ऐसे अनछुए विषयों को लेकर सामान्य नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करने की जरूरत महसूस हुई. उन्होंने वनटांगिया समुदाय का उदाहरण देते हुए बताया कि बहुत से लोगों ने इस समुदाय का नाम भी पहली बार सुना होगा, जबकि ये लोग समाज का ही हिस्सा थे और लंबे समय तक उपेक्षा का शिकार रहे. सीएम योगी ने बताया कि करीब 120 वर्ष पहले ब्रिटिश शासन के दौरान रेलवे लाइन बिछाने के लिए वनों की कटाई की गई थी। इसके बाद वन लगाने और उनकी रक्षा करने के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई तथा बदले में भरण-पोषण के लिए जमीन देने की व्यवस्था की गई. समय के साथ ये समुदाय उपेक्षित होते चले गए. उन्होंने कहा कि वनटांगिया समुदाय को अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मुलाकात कर वन अधिनियम में संशोधन की मांग की थी. वर्ष 2007 में केंद्र सरकार से संशोधन कराया गया, लेकिन राज्य में इसे 2017 तक लागू नहीं किया जा सका. मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले इस व्यवस्था को लागू कराने का काम किया.