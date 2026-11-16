समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंची सरकार की बात : सीएम योगी
योगी की पाती केवल एक आदेश नहीं, बल्कि आम नागरिक और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के साथ आत्मीय संवाद का माध्यम है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 11:40 AM IST
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को योगी की पाती कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया और संवाद यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन किया.
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योगी की पाती केवल एक आदेश नहीं, बल्कि आम नागरिक और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के साथ आत्मीय संवाद का माध्यम है.
इसके जरिए समाज के हर वर्ग तक उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सरकार की योजनाओं से जुड़ी बातों को पहुंचाने का प्रयास किया गया है.
मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने सार्वजनिक जीवन के करीब 28-29 वर्षों के अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने महसूस किया कि समाज के कई ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिनसे आम नागरिक पूरी तरह परिचित नहीं हैं. ऐसे अनछुए विषयों को लेकर सामान्य नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करने की जरूरत महसूस हुई.
उन्होंने वनटांगिया समुदाय का उदाहरण देते हुए बताया कि बहुत से लोगों ने इस समुदाय का नाम भी पहली बार सुना होगा, जबकि ये लोग समाज का ही हिस्सा थे और लंबे समय तक उपेक्षा का शिकार रहे.
सीएम योगी ने बताया कि करीब 120 वर्ष पहले ब्रिटिश शासन के दौरान रेलवे लाइन बिछाने के लिए वनों की कटाई की गई थी। इसके बाद वन लगाने और उनकी रक्षा करने के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई तथा बदले में भरण-पोषण के लिए जमीन देने की व्यवस्था की गई. समय के साथ ये समुदाय उपेक्षित होते चले गए.
उन्होंने कहा कि वनटांगिया समुदाय को अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मुलाकात कर वन अधिनियम में संशोधन की मांग की थी. वर्ष 2007 में केंद्र सरकार से संशोधन कराया गया, लेकिन राज्य में इसे 2017 तक लागू नहीं किया जा सका. मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले इस व्यवस्था को लागू कराने का काम किया.
मुख्यमंत्री ने मुसहर समुदाय के संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में कुशीनगर में मुसहर समुदाय के करीब एक दर्जन लोगों की भूख से मौत हुई थी. उस समय प्रदेश में खाद्यान्न घोटाले के मामले भी सामने आ रहे थे.
उन्होंने इस मुद्दे को लेकर आंदोलन किया और तत्कालीन राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए गोरखपुर से ट्रेन से लखनऊ पहुंचे थे.
उन्होंने कहा कि उस समय राजभवन को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सांसद होने के बावजूद ट्रेन से मिलने आएंगे. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि आज मुसहर समुदाय को सरकारी योजनाओं से पूरी तरह संतृप्त करने का काम किया गया है.
सीएम योगी ने कहा कि योगी की पाती में युवाओं, महिलाओं के सम्मान, श्रमिकों और किसानों सहित समाज के प्रत्येक वर्ग से जुड़े विषयों को स्थान दिया गया है. इसके माध्यम से विरासत और विकास के अभिनव प्रयासों को भी आगे बढ़ाया गया है. उन्होंने कहा कि यह उनके लिए संवेदना से जुड़ा विषय है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक संवाद पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है.
बेसिक शिक्षा व्यवस्था में सुधार का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में जब उनकी सरकार आई थी, तब बड़ी संख्या में परिषदीय विद्यालय बंदी के कगार पर थे. कई स्कूलों में शिक्षक नहीं थे, भवन जर्जर थे और व्यवस्थाएं अस्त-व्यस्त थीं. बच्चे नंगे पैर स्कूल जाने को मज़बूर थे.
सरकार ने पहले चरण में बच्चों को जूते-मोजे उपलब्ध कराने के साथ यूनिफॉर्म देने की व्यवस्था शुरू की. उन्होंने बताया कि प्रदेश के करीब 1.60 करोड़ बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म, जूते-मोजे आदि के लिए डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में धनराशि भेजी जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बेसिक शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने लगातार प्रयास किए हैं.