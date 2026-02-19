ETV Bharat / state

राजस्थान विधानसभा में उठे कई मुद्दे : लूणी का प्रवाह क्षेत्र नहीं बदला जाएगा, पांचना बांध में पानी छोड़ने की हुई मांग

जोधपुर: राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को शून्यकाल के दौरान कई अहम मुद्दे उठे, जिनमें लूणी नदी के प्रवाह में बदलाव की अटकलों पर विराम लगाते हुए सरकार ने स्पष्ट किया कि पश्चिमी राजस्थान की इस जीवनरेखा लूणी के जलग्रहण क्षेत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा. जलसंसाधन मंत्री सुरेश रावत ने आश्वस्त किया कि अजमेर के आनासागर के अतिरिक्त जल को लूणी के प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित किए बिना शाकंभरी माता क्षेत्र तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा. इसके अलावा गंगापुर विधायक ने पांचना बांध में 20 वर्षों से पानी न छोड़े जाने से 40 हजार बीघा भूमि के किसानों की व्यथा उठाई. सूरजगढ़ में आवारा सांडों द्वारा वृद्धजनों को घायल किए जाने, बाड़मेर में जंगली सूअरों से फसलों के नुकसान और मुंडावर में हाईवे निर्माण को लेकर मकान हटाने पर मुआवजे की मांग भी गूंजी.

राज्य विधानसभा में गुरुवार को शून्यकाल में मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम ने ध्यानाकर्षण के तहत लूणी नदी का मामला उठाया था. विधायक ने कहा कि जलसंसाधन विभाग आनासागर में बारिश का अधिशेष पानी कायड़ से रूपनगढ़ तक लाने की योजना बना रहा है, इसके लिए सौ करोड़ रुपए की राशि खर्च करने जा रहा है. इसमें लूणी नदी के जलप्रवाह को बदलने और पानी कम करने की खबरें आ रही हैं. इस पर जलसंसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कहा, 'विधायक की चिंता वाजिब है, लेकिन यहां मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बजट की घोषणा के अनुरूप अजमेर शहर में बाढ़ की स्थिति का निस्तारण किया जाएगा. अजमेर के पास कायड़ का रास्ता भी बारिश की वजह से बंद रहा था. इसका निस्तारण करने के लिए योजना बना रहे हैं. इसके तहत रूपनगढ़ तक इस पानी के प्राकृतिक जलप्रवाह को मेंटेन रखेंगे. पानी को शाकंभरी माता तक ले जाने का प्रयास करेंगे.' मंत्री ने कहा कि लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र में किसी सूरत में बदलाव नहीं होगा. मंत्री ने कहा कि सरकार लूणी में कोई बदलाव नहीं करेगी, यह सब भ्रांतियां हैं. विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्री से कहा कि लूणी में बदलाव नहीं हो, साथ ही अजमेर शहर में पानी नहीं भरे, इस पर भी विचार करें. लूणी नदी के विषय पर संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल ने भी कहा कि यह नदी हमारे लिए जीवनदायिनी है. इसके प्राकृतिक प्रवाह में बदलाव किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगा.

राजस्थान विधानसभा में उठे कई मुद्दे (Courtesy : rajasthan Vidhansabha)

