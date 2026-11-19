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दिल्ली की पांच भाषा अकादमियों की गवर्निंग काउंसिल का पुनर्गठन, कपिल मिश्रा होंगे अध्यक्ष, 101 सदस्यों को मिली जिम्मेदारी

दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में हिंदी, संस्कृत समेत पांच प्रमुख भाषा अकादमियों के कामकाज को नई दिशा देने के लिए दिल्ली सरकार ने उनकी गवर्निंग काउंसिल का पुनर्गठन किया है. पांचों अकादमियों में कुल 101 सदस्यों को शामिल किया गया है. इनमें विद्वानों, भाषा विशेषज्ञों और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को जगह दी गई है. कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा सभी पांचों अकादमियों के अध्यक्ष होंगे, जबकि मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो साल का रहेगा. सरकार का कहना है कि इस पहल से दिल्ली की भाषाई विविधता और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.

हिंदी से पंजाबी तक पांच अकादमियों का नए सिरे से गठन

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की पहल पर दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग ने पांच भाषा अकादमियों की गवर्निंग काउंसिल का पुनर्गठन किया है. इनमें हिंदी अकादमी, संस्कृत अकादमी, गढ़वाली-कुमाऊंनी-जौनसारी अकादमी, मैथिली-भोजपुरी अकादमी और पंजाबी अकादमी शामिल हैं. इन अकादमियों के जरिए अलग-अलग भाषाओं, साहित्य और सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देने का काम किया जाता है. कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा की मंजूरी के बाद यह पुनर्गठन किया गया है. सभी पांचों अकादमियों की जिम्मेदारी अब नई गवर्निंग काउंसिल संभालेगी. इसमें अलग-अलग क्षेत्रों के अनुभवी लोगों को शामिल किया गया है, जिससे अकादमियों की गतिविधियों को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके.