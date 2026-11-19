दिल्ली की पांच भाषा अकादमियों की गवर्निंग काउंसिल का पुनर्गठन, कपिल मिश्रा होंगे अध्यक्ष, 101 सदस्यों को मिली जिम्मेदारी
पांचों अकादमियों में सदस्यों की संख्या अलग-अलग रखी गई है. पंजाबी अकादमी में सबसे अधिक 24 सदस्य शामिल किए गए हैं.
Published : November 19, 2026 at 8:09 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में हिंदी, संस्कृत समेत पांच प्रमुख भाषा अकादमियों के कामकाज को नई दिशा देने के लिए दिल्ली सरकार ने उनकी गवर्निंग काउंसिल का पुनर्गठन किया है. पांचों अकादमियों में कुल 101 सदस्यों को शामिल किया गया है. इनमें विद्वानों, भाषा विशेषज्ञों और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को जगह दी गई है. कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा सभी पांचों अकादमियों के अध्यक्ष होंगे, जबकि मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो साल का रहेगा. सरकार का कहना है कि इस पहल से दिल्ली की भाषाई विविधता और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.
हिंदी से पंजाबी तक पांच अकादमियों का नए सिरे से गठन
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की पहल पर दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग ने पांच भाषा अकादमियों की गवर्निंग काउंसिल का पुनर्गठन किया है. इनमें हिंदी अकादमी, संस्कृत अकादमी, गढ़वाली-कुमाऊंनी-जौनसारी अकादमी, मैथिली-भोजपुरी अकादमी और पंजाबी अकादमी शामिल हैं. इन अकादमियों के जरिए अलग-अलग भाषाओं, साहित्य और सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देने का काम किया जाता है. कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा की मंजूरी के बाद यह पुनर्गठन किया गया है. सभी पांचों अकादमियों की जिम्मेदारी अब नई गवर्निंग काउंसिल संभालेगी. इसमें अलग-अलग क्षेत्रों के अनुभवी लोगों को शामिल किया गया है, जिससे अकादमियों की गतिविधियों को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके.
दिल्ली की पांच भाषा अकादमियों के गठन के लिए माननीय CM @gupta_rekha जी का आभार सभी नव नियुक्ति उपाध्यक्षों व सदस्यों को बधाई व शुभकामनाएं https://t.co/NZWytJnwSl— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) November 18, 2026
पंजाबी अकादमी में सबसे ज्यादा 24 सदस्य
पांचों अकादमियों में सदस्यों की संख्या अलग-अलग रखी गई है. पंजाबी अकादमी में सबसे अधिक 24 सदस्य शामिल किए गए हैं, उपाध्यक्ष सरदार इम्प्रीत सिंह बख्शी होंगे. इसमें 19 मनोनीत सदस्य शामिल हैं. जबकि हिंदी अकादमी में 20 सदस्य होंगे. उपाध्यक्ष अनिल अग्रवंशी होंगे. इसमें 15 मनोनीत सदस्य हैं. संस्कृत अकादमी में कुल 18 सदस्य हैं.उपाध्यक्ष प्रो. यशवीर सिंह होंगे, इसमें 13 मनोनीत सदस्य शामिल हैं. गढ़वाली, कुमाऊंनी एवं जौनसारी अकादमी में कुल 17 सदस्य हैं. उपाध्यक्ष डॉ. धीरज जोशी होंगे. इसमें 12 मनोनीत सदस्य हैं. मैथिली-भोजपुरी अकादमी में कुल 22 सदस्य उपाध्यक्ष बिपिन बिहारी होंगे. इसमें 17 मनोनीत सदस्य शामिल हैं.
सभी मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो साल
दिल्ली सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, पदेन सदस्यों को छोड़कर सभी मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा. पांचों अकादमियों में दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (वित्त) और सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा) पदेन सदस्य के तौर पर शामिल रहेंगे. वहीं, संबंधित अकादमी के सचिव सदस्य सचिव की जिम्मेदारी निभाएंगे. इस व्यवस्था के तहत अकादमियों के कामकाज में प्रशासनिक समन्वय बनाए रखने के साथ-साथ साहित्य और संस्कृति से जुड़े विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है.
भाषाई विरासत को बढ़ावा देने पर रहेगा जोर
गवर्निंग काउंसिल के पुनर्गठन पर कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि इसमें विद्वानों, विशेषज्ञों और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोगों को जिम्मेदारी दी गई है. सभी सदस्य मिलकर दिल्ली की विविध भाषाई विरासत के संरक्षण, संवर्धन और समृद्धि के लिए काम करेंगे. उन्होंने कहा कि अकादमियों की गतिविधियों को केवल संस्थागत स्तर तक सीमित रखने के बजाय जमीनी स्तर तक पहुंचाने में नई गवर्निंग काउंसिल भूमिका निभाएगी. सरकार का उद्देश्य अलग-अलग भाषाओं के साहित्य, संस्कृति और परंपराओं को प्रोत्साहित करना और राजधानी में सांस्कृतिक गतिविधियों का विस्तार करना है.
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