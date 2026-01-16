ETV Bharat / state

बारिश न होने पर बड़ा देव कमरूनाग के भक्तों का बड़ा फैसला, गुर को गद्दी से हटाया

मंडी: हिमाचल प्रदेश में सूखे का दौर लगातार जारी है. खेतों में बोई गई फसलें खराब हो चुकी हैं, जबकि कुछ इलाकों में बारिश न होने और सूखे के कारण गेहूं की बुआई ही नहीं हो पाई है. बारिश न होने से परेशान मंडी की कामरू घाटी के लोग बड़ा देवता कमरूनाग के दर पर फरियाद लेकर पहुंचे थे, लेकिन इसके बाद भी बारिश नहीं हुई.

जिला मंडी के आराध्य देवता बड़ा देव कमरूनाग, जिन्हें वर्षा के देवता के रूप में विशेष आस्था और श्रद्धा के साथ पूजा जाता है. लंबे समय से क्षेत्र में बारिश न होने के चलते किसानों और बागवानों की बढ़ती परेशानी के बीच देव परंपराओं के अनुसार बड़ा देव कमरूनाग को अब पुजारी के हवाले कर दिया गया है. बारिश न होने पर देवता के वर्तमान गुर देवी सिंह को गद्दी से हटा दिया गया है.

पुजारी के घर आई देवता की छड़ी

क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा न होने से कृषि और बागवानी को भारी नुकसान पहुंचा है. देवता कमेटी के सदस्य चेतराम ने बताया कि 'बारिश की कामना को लेकर पहले चरण में धंग्यारा ग्लू में परंपरा अनुसार देवता के पूर्व गुरुों ने प्रतिदिन धूप जलाकर प्रार्थना की और परते (अन्न के दाने) लिए गए, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद बारिश नहीं हुई. इसके बाद देवता कमेटी के सदस्य, श्रद्धालु और सात गढ़ के लोग एकत्र हुए और आपसी सहमति से इस विषय पर लंबी और गंभीर चर्चा की गई. चर्चा के उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परंपरा के अनुसार वर्तमान गुर देवी सिंह को गद्दी से हटाया जाए. तीन साल से देवी राम देवता के गुर के रूप में सेवाएं दे रहे थे. परंपरा के अनुसार अगर कोई गुर बारिश नहीं करवा पाता है या सूखे का लंबा दौर चलता है तो गुर को पद से हटाया जा सकता है. इसी परंपरागत रीति-रिवाजों का पालन करते हुए देर शाम देवता की छड़ी को देवी सिंह के घर से पुजारी बोधराज के घर ले लाया गया है. अब यहीं पर देवता की पूजा अर्चना होगी. देवता की छड़ी यहीं विराजमान रहेगी.'

किसानों बागवानों में चिंता