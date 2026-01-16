बारिश न होने पर बड़ा देव कमरूनाग के भक्तों का बड़ा फैसला, गुर को गद्दी से हटाया
बारिश न होने से लोग, किसान और बागवान परेशान हैं. अब बारिश न होने के चलते कमरूनाग के गुर को गद्दी से हटा दिया गया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 16, 2026 at 2:50 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश में सूखे का दौर लगातार जारी है. खेतों में बोई गई फसलें खराब हो चुकी हैं, जबकि कुछ इलाकों में बारिश न होने और सूखे के कारण गेहूं की बुआई ही नहीं हो पाई है. बारिश न होने से परेशान मंडी की कामरू घाटी के लोग बड़ा देवता कमरूनाग के दर पर फरियाद लेकर पहुंचे थे, लेकिन इसके बाद भी बारिश नहीं हुई.
जिला मंडी के आराध्य देवता बड़ा देव कमरूनाग, जिन्हें वर्षा के देवता के रूप में विशेष आस्था और श्रद्धा के साथ पूजा जाता है. लंबे समय से क्षेत्र में बारिश न होने के चलते किसानों और बागवानों की बढ़ती परेशानी के बीच देव परंपराओं के अनुसार बड़ा देव कमरूनाग को अब पुजारी के हवाले कर दिया गया है. बारिश न होने पर देवता के वर्तमान गुर देवी सिंह को गद्दी से हटा दिया गया है.
पुजारी के घर आई देवता की छड़ी
क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा न होने से कृषि और बागवानी को भारी नुकसान पहुंचा है. देवता कमेटी के सदस्य चेतराम ने बताया कि 'बारिश की कामना को लेकर पहले चरण में धंग्यारा ग्लू में परंपरा अनुसार देवता के पूर्व गुरुों ने प्रतिदिन धूप जलाकर प्रार्थना की और परते (अन्न के दाने) लिए गए, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद बारिश नहीं हुई. इसके बाद देवता कमेटी के सदस्य, श्रद्धालु और सात गढ़ के लोग एकत्र हुए और आपसी सहमति से इस विषय पर लंबी और गंभीर चर्चा की गई. चर्चा के उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परंपरा के अनुसार वर्तमान गुर देवी सिंह को गद्दी से हटाया जाए. तीन साल से देवी राम देवता के गुर के रूप में सेवाएं दे रहे थे. परंपरा के अनुसार अगर कोई गुर बारिश नहीं करवा पाता है या सूखे का लंबा दौर चलता है तो गुर को पद से हटाया जा सकता है. इसी परंपरागत रीति-रिवाजों का पालन करते हुए देर शाम देवता की छड़ी को देवी सिंह के घर से पुजारी बोधराज के घर ले लाया गया है. अब यहीं पर देवता की पूजा अर्चना होगी. देवता की छड़ी यहीं विराजमान रहेगी.'
किसानों बागवानों में चिंता
बता दें कि लंबे समय से बारिश न होने के कारण पूरे क्षेत्र में किसान-बागवान चिंता में डूबे हैं. खेत सूख चुके हैं, फसलें बर्बादी की कगार पर हैं और बागवानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. देव आस्था से जुड़े इस निर्णय को लोग बारिश की उम्मीद से जोड़कर देख रहे हैं और देवता से कृपा की कामना कर रहे हैं.
कौन हैं कमरूनाग
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, कमरूनाग वास्तव में बर्बरीक (रत्न यक्ष) थे, जो भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे. उन्होंने महाभारत युद्ध में हारने वाले पक्ष (कौरवों) की ओर से लड़ने का प्रण लिया था. उनकी शक्ति को देखते हुए भगवान श्रीकृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धरकर उनसे उनका शीश दान में मांग लिया ताकि वो युद्ध में हस्तक्षेप न कर सकें. बर्बरीक ने युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद श्रीकृष्ण ने उनके कटे हुए सिर को एक ऊंचे शिखर पर स्थापित कर दिया, जिसे आज कमरूनाग पहाड़ी के नाम से जाना जाता है. उन्हें बड़ा देव के नाम से भी जाना जाता है. स्थानीय लोग अच्छी फसल और बारिश के लिए उनकी पूजा करते हैं. कमरूनाग मंदिर के पास एक पवित्र झील है. माना जाता है कि पांडवों ने उनके लिए यह स्थान बनाया था. श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी होने पर इस झील में सोने-चांदी के गहने और सिक्के डालते हैं, जिसे देव संपत्ति माना जाता है. देवता कमरूनाग मंडी दिले के आराध्य देवता है.
