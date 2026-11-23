त्रिपुरासुर के वध की खुशी में देवताओं ने मनाई थी दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा पर आज भी निभाई जाती है दीपदान की परंपरा
धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवी-देवता स्वर्ग से धरती पर आते हैं.
Published : November 23, 2026 at 5:22 PM IST
जयपुर: दीपावली के 15 दिन बाद आने वाली कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली के रूप में मनाई जाती है. ये पर्व केवल दीप जलाने और उत्सव मनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे भगवान शिव, देवताओं और पूर्वजों से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं हैं. पौराणिक कथाओं के अनुसार, इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध कर देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी. इस विजय की खुशी में देवताओं ने भगवान शिव की नगरी काशी में दीप जलाकर उत्सव मनाया था. मान्यता है कि तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली मनाने की परंपरा शुरू हुई.
त्रिपुरासुर के वध से जुड़ी है देव दीपावली की कथा: वैदिक एस्ट्रोलॉजर आयुष्मा दीक्षित ने बताया कि पौराणिक कथा के अनुसार, तारकासुर के तीन पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने कठोर तपस्या कर ब्रह्माजी से वरदान प्राप्त किया था. तीनों ने तीन अलग-अलग नगर बसाए, जिन्हें त्रिपुर कहा गया. वरदान के प्रभाव से शक्तिशाली बने इन असुरों ने देवताओं और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया. उनके अत्याचारों से परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना की. इसके बाद भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक ही बाण से त्रिपुर का विनाश कर दिया. इसी कारण भगवान शिव को त्रिपुरारी और इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है. त्रिपुरासुर के अंत के बाद देवताओं ने काशी पहुंचकर दीप जलाए और भगवान शिव के प्रति आभार जताया. इसी प्रसंग से देव दीपावली का धार्मिक महत्व जुड़ा है.
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देवताओं के धरती पर आने की भी है मान्यता: धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवी-देवता स्वर्ग से धरती पर आते हैं. भगवान शिव की नगरी काशी में गंगा स्नान करते हैं. आयुष्मा ने बताया कि देवताओं के स्वागत और उनके सम्मान में काशी के 84 घाटों, मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर दीप जलाए जाते हैं. मान्यता है कि इस दिन 84 घाटों पर दीपदान करने से 84 लाख योनियां तर जाती हैं. इसी वजह से इसे देवताओं की दीपावली यानी देव दीपावली कहा जाता है. वाराणसी में इस अवसर पर गंगा के घाट लाखों दीपों से जगमगा उठते हैं.
पूर्वजों की शांति और सद्गति के लिए भी दीपदान: देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान का एक महत्वपूर्ण पक्ष पूर्वजों यानी पितरों से भी जुड़ा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक मास में आकाशदीप जलाने की परंपरा पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का माध्यम है. मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान धरती पर आए पूर्वज कार्तिक मास में अपने लोक लौटते हैं. ऐसे में घरों की छतों या ऊंचे स्थानों पर आकाशदीप जलाकर उनके मार्ग को प्रकाशमय करने की कामना की जाती है. वहीं, कार्तिक पूर्णिमा पर नदी, सरोवर और जलाशयों के किनारे दीपदान कर पूर्वजों की आत्मा की शांति और सद्गति के लिए प्रार्थना की जाती है.
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दीपदान का संदेश है अंधकार से प्रकाश की ओर : कार्तिक पूर्णिमा पर दीप जलाने की परंपरा के पीछे धार्मिक आस्था के साथ एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है. वैदिक एस्ट्रोलॉजर के अनुसार दीपक को ज्ञान, सकारात्मकता, पवित्रता और आशा का प्रतीक माना जाता है. देवताओं के लिए दीप प्रज्ज्वलित करना ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव दर्शाता है, वहीं पितरों के निमित्त दीपदान पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने का माध्यम है.
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