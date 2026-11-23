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त्रिपुरासुर के वध की खुशी में देवताओं ने मनाई थी दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा पर आज भी निभाई जाती है दीपदान की परंपरा

पूर्वजों की शांति और सद्गति के लिए भी किया जाता है दीपदान ( ETV Bharat Jaipur (Representative images) )

जयपुर: दीपावली के 15 दिन बाद आने वाली कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली के रूप में मनाई जाती है. ये पर्व केवल दीप जलाने और उत्सव मनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे भगवान शिव, देवताओं और पूर्वजों से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं हैं. पौराणिक कथाओं के अनुसार, इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध कर देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी. इस विजय की खुशी में देवताओं ने भगवान शिव की नगरी काशी में दीप जलाकर उत्सव मनाया था. मान्यता है कि तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली मनाने की परंपरा शुरू हुई.

त्रिपुरासुर के वध से जुड़ी है देव दीपावली की कथा: वैदिक एस्ट्रोलॉजर आयुष्मा दीक्षित ने बताया कि पौराणिक कथा के अनुसार, तारकासुर के तीन पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने कठोर तपस्या कर ब्रह्माजी से वरदान प्राप्त किया था. तीनों ने तीन अलग-अलग नगर बसाए, जिन्हें त्रिपुर कहा गया. वरदान के प्रभाव से शक्तिशाली बने इन असुरों ने देवताओं और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया. उनके अत्याचारों से परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना की. इसके बाद भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक ही बाण से त्रिपुर का विनाश कर दिया. इसी कारण भगवान शिव को त्रिपुरारी और इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है. त्रिपुरासुर के अंत के बाद देवताओं ने काशी पहुंचकर दीप जलाए और भगवान शिव के प्रति आभार जताया. इसी प्रसंग से देव दीपावली का धार्मिक महत्व जुड़ा है.