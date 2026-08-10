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अद्भुत है फतेहपुर के जागेश्वर धाम की महिमा, हाथी भी नहीं हिला पाया था शिवलिंग, सावन में लगती है भक्तों की भीड़

मान्यता है कि अज्ञातवाश में पांडवों ने यहां पूजा की थी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

फतेहपुर : जनपद में शहर मुख्यालय से करीब 22 किमी दूर स्थित गाजीपुर से असोथर जाने वाले मार्ग पर स्थित है ‘श्री जागेश्वर महादेव मंदिर’. वैसे तो यहां वर्ष भर श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं. लेकिन, सावन माह और शिवरात्रि पर विशेष रूप से पहुंचते हैं. सावन के सोमवार को भोर पहर से ही मंदिर में भक्तों की कतार लग जाती है. हाथों में गंगाजल लिए कांवड़िए बाबा के दरबार में पहुंचते हैं और शिवलिंग का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. मंदिर परिसर में दिनभर हर-हर महादेव के जयकारे गूंजते रहते हैं. जागेश्वर बाबा धाम की महिमा स्थानीय लोकश्रुतियों और पीढ़ियों से चली आ रही आस्था से जुड़ी है. ग्रामीणों के अनुसार, कभी मंदिर के आसपास घना जंगल हुआ करता था. इसी जंगल क्षेत्र में शिवलिंग स्थित था, जहां साधु-संत और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग पूजा-अर्चना करते थे. स्वयंभू शिवलिंग की मान्यता है. (Photo Credit; ETV Bharat) श्रद्धालुओं का एक वर्ग इसे स्वयंभू शिवलिंग मानता है. हालांकि इस मान्यता की पुष्टि करने वाला कोई प्रमाणित अभिलेख या शिलालेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है. बावजूद समय के साथ यहां लोगों की आस्था गहरी होती गई और पूजा का स्थान धीरे-धीरे मंदिर के रूप में विकसित होता चला गया. जागेश्वर बाबा धाम से जुड़ी एक लोककथा भी क्षेत्र में प्रचलित है. लोग बताते हैं कि द्वापर युग के महाभारत काल में पांडवों द्वारा यहां शिवलिंग की पूजा आराधना की गई थी, अर्जुन ने कठोर तपस्या की थी. द्वापर युग में इस इलाके में जंगल था और भेड़ पालक भेड़ चराते थे. एक दिन भेड़ों के लिए पेड़ की डाल काटते समय डाल नहीं कटी, तो पालक ने अपने हंसिए को धार देने के लिए नीचे पड़े एक पत्थर पर रगड़ना शुरू किया. इसी दौरान उसकी नजर पत्थर के शिवलिंगाकार स्वरूप पर पड़ी. इसके बाद इस स्थान की चर्चा आसपास के क्षेत्र में फैल गई.