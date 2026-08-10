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अद्भुत है फतेहपुर के जागेश्वर धाम की महिमा, हाथी भी नहीं हिला पाया था शिवलिंग, सावन में लगती है भक्तों की भीड़

फतेहपुर का जागेश्वर महादेव मंदिर महाभारत कालीन है. महाशिवरात्रि और सावन पर जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है.

मान्यता है कि अज्ञातवाश में पांडवों ने पूजा की थी.
मान्यता है कि अज्ञातवाश में पांडवों ने यहां पूजा की थी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 6:58 PM IST

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फतेहपुर : जनपद में शहर मुख्यालय से करीब 22 किमी दूर स्थित गाजीपुर से असोथर जाने वाले मार्ग पर स्थित है ‘श्री जागेश्वर महादेव मंदिर’. वैसे तो यहां वर्ष भर श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं. लेकिन, सावन माह और शिवरात्रि पर विशेष रूप से पहुंचते हैं.

सावन के सोमवार को भोर पहर से ही मंदिर में भक्तों की कतार लग जाती है. हाथों में गंगाजल लिए कांवड़िए बाबा के दरबार में पहुंचते हैं और शिवलिंग का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. मंदिर परिसर में दिनभर हर-हर महादेव के जयकारे गूंजते रहते हैं.

जागेश्वर बाबा धाम की महिमा स्थानीय लोकश्रुतियों और पीढ़ियों से चली आ रही आस्था से जुड़ी है. ग्रामीणों के अनुसार, कभी मंदिर के आसपास घना जंगल हुआ करता था. इसी जंगल क्षेत्र में शिवलिंग स्थित था, जहां साधु-संत और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग पूजा-अर्चना करते थे.

स्वयंभू शिवलिंग की मान्यता है.
स्वयंभू शिवलिंग की मान्यता है. (Photo Credit; ETV Bharat)

श्रद्धालुओं का एक वर्ग इसे स्वयंभू शिवलिंग मानता है. हालांकि इस मान्यता की पुष्टि करने वाला कोई प्रमाणित अभिलेख या शिलालेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है. बावजूद समय के साथ यहां लोगों की आस्था गहरी होती गई और पूजा का स्थान धीरे-धीरे मंदिर के रूप में विकसित होता चला गया.

जागेश्वर बाबा धाम से जुड़ी एक लोककथा भी क्षेत्र में प्रचलित है. लोग बताते हैं कि द्वापर युग के महाभारत काल में पांडवों द्वारा यहां शिवलिंग की पूजा आराधना की गई थी, अर्जुन ने कठोर तपस्या की थी. द्वापर युग में इस इलाके में जंगल था और भेड़ पालक भेड़ चराते थे.

एक दिन भेड़ों के लिए पेड़ की डाल काटते समय डाल नहीं कटी, तो पालक ने अपने हंसिए को धार देने के लिए नीचे पड़े एक पत्थर पर रगड़ना शुरू किया. इसी दौरान उसकी नजर पत्थर के शिवलिंगाकार स्वरूप पर पड़ी. इसके बाद इस स्थान की चर्चा आसपास के क्षेत्र में फैल गई.

सावन में बड़ी संख्या में पहुंचते हैं भक्त.
सावन में बड़ी संख्या में पहुंचते हैं भक्त. (Photo Credit; ETV Bharat)

लोकमान्यता के अनुसार, बाद में असोथर के तत्कालीन राजा ने हाथी और सैनिक भेजकर शिवलिंग को वहां से लाने का प्रयास कराया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हाथी शिवलिंग को टस से मस नहीं कर सका. सैनिक वापस लौटने लगे तो झब्बापुर के समीप हाथी की अचानक मौत हो गई.

सैनिकों ने हाथी को वहीं दफना दिया और वहां आम के पौधे लगाए. स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी वहां मौजूद आम के पेड़ को 'हथिया आम' के नाम से जाना जाता है. हालांकि इन घटनाओं से जुड़े ऐतिहासिक प्रमाण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं और इन्हें क्षेत्र की लोकश्रुति के रूप में ही देखा जाता है.

ग्रामीणों के अनुसार, संवत 1950 में बाबू गोपी साहू ने यहां भव्य मंदिर का निर्माण कराया और प्राण प्रतिष्ठा कराई. मंदिर के गुम्बद और शिखर इसकी धार्मिक पहचान को और आकर्षक बनाते हैं. समय के साथ ग्रामीणों और श्रद्धालुओं के सहयोग से मंदिर परिसर का विकास और जीर्णोद्धार होता रहा.

जागेश्वर बाबा नाम के पीछे भी क्षेत्र में एक अन्य धार्मिक मान्यता प्रचलित है. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहां भगवान शिव जागृत स्वरूप में विराजमान हैं और सच्चे मन से आने वाले भक्तों की पुकार सुनते हैं. इसी विश्वास के चलते महादेव को श्रद्धापूर्वक जागेश्वर बाबा कहा जाने लगा.

विवाह, संतान, परिवार की खुशहाली, सुख-समृद्धि सहित विभिन्न मनोकामनाओं को लेकर भक्त यहां पहुंचते हैं. मनोकामना पूरी होने पर दोबारा बाबा के दरबार में पहुंचकर दर्शन-पूजन करने की परंपरा भी बताई जाती है.

महाशिवरात्रि, नाग पंचमी और सावन के प्रमुख पर्वों पर यहां विशेष धार्मिक आयोजन होते हैं. झब्बापुर और आसपास के गांवों के अलावा जनपद के विभिन्न हिस्सों तथा गैर जनपद से भी श्रद्धालु जागेश्वर बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. सावन में मंदिर की रौनक और बढ़ जाती है.

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