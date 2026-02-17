ETV Bharat / state

युवती ने HRTC कंडक्टर को मारा थप्पड़, थाने तक पहुंच गया मामला

हमीरपुर: हिमाचल पथ परिवहन निगम हमीरपुर डिपो की एक बस में टिकट मांगने को लेकर विवाद का मामला सामने आया है. बस में सफर कर रही एक युवती ने टिकट मांगने पर कंडक्टर को थप्पड़ मार दिया. घटना के बाद कंडक्टर ने निगम प्रबंधन को शिकायत दी, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया.

जानकारी के अनुसार बस घंघोट से हमीरपुर की ओर आ रही थी. इसी दौरान बस में बैठी एक युवती ने कानों में इयरफोन लगाए हुए थे. कंडक्टर बार-बार उससे टिकट के लिए पूछ रहा था, लेकिन इयरफोन होने के कारण युवती ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. बताया जा रहा है कि जब युवती की ओर से कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद कंडक्टर ने युवती को टिकट की याद दिलवाने के लिए उसके कंधे को हाथ की उंगलियों से थपथपाया. इसी बात पर युवती भड़क गई और उसने कंडक्टर को थप्पड़ जड़ दिया. अचानक हुए इस घटनाक्रम से बस में सवार अन्य यात्रियों में भी हलचल मच गई और चालक को बस बीच रूट में ही रोकनी पड़ी. कंडक्टर ने तत्काल इसकी सूचना निगम प्रबंधन को दी.

दोनों पक्षों के बीच हुआ समझौता