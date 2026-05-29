लखनऊ में श्रीराम कथा की बहेगी गंगा, जगद्गुरु रामभद्राचार्य सुनाएंगे श्रीरामचरित कथा
श्रीराम कथा एक से नौ जून तक लखनऊ में होने जा रही है. कथा प्रतिदिन शाम 5 से रात्रि 8 बजे तक होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 3:04 PM IST
लखनऊ: पूज्यपाद पद्मविभूषण जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाराज की पावन श्रीराम कथा एक से नौ जून तक लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित बृज की रसोई परिसर में होने जा रही है. कथा प्रतिदिन शाम 5 से रात्रि 8 बजे तक होगी. यह जानकारी आयोजन समिति के संरक्षक एवं लखनऊ उत्तर के विधायक डा. नीरज बोरा ने प्रेस वार्ता में दी.
उन्होंने बताया कि रामभद्राचार्य महाराज देश के प्रख्यात संत, विद्वान, शिक्षाविद एवं रामानंदाचार्य संप्रदाय के वर्तमान जगद्गुरु हैं.
मात्र दो माह की आयु में दृष्टि चली जाने के बावजूद उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं साधना के बल पर 250 से अधिक ग्रंथों की रचना की है.
उन्होंने चित्रकूट में दिव्यांगजनों के लिए समर्पित विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि प्रकरण में भी एक प्रमुख गवाह रहे हैं. राष्ट्र और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मविभूषण से सम्मानित किया है.
डा. बोरा ने बताया कि कथा के प्रथम दिवस कलश यात्रा, रामचरितमानस का विस्तार, गुरु वंदना तथा भारद्वाज-याज्ञवल्क्य मिलन का वर्णन होगा.
द्वितीय दिवस माता सती के हिमाचल गृह में प्राकट्य, तृतीय दिवस शिव विवाह, चतुर्थ दिवस श्रीराम प्राकट्योत्सव, पंचम दिवस बाललीला, विश्वामित्र आगमन एवं राम वनगमन होगा.
षष्ठम दिवस सीताराम विवाह और सप्तम दिवस राम वनवास की कथा होगी. केवट संवाद एवं राम-भरत मिलन का प्रसंग होगा.
अष्टम दिवस लक्ष्मण जी को उपदेश, सीता हरण एवं शबरी चरित्र का भावपूर्ण वर्णन किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि कथा के अंतिम दिवस 9 जून को कार्यक्रम प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगा.
इस दौरान लंकादहन, अयोध्या आगमन, श्रीराम राज्याभिषेक उत्सव तथा विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा. कथा के समापन अवसर पर सभी श्रद्धालु महाप्रसाद ग्रहण करेंगे.
डा. बोरा ने बताया कि कथा से संबंधित तैयारियां युद्धस्तर पर चल रही हैं. शुक्रवार को नगर निगम, जलकल, विद्युत विभाग व अन्य सम्बंधित विभागों के साथ बैठक कर उन्हें ज़रूरी निर्देश दिये गये हैं.
श्रद्धालुओं के बैठने की समुचित व्यवस्था के साथ-साथ वाहन पार्किंग, पेयजल, प्रकाश एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी व्यापक व्यवस्था की गई है.
उन्होंने लखनऊ एवं आसपास के जनपदों के श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में उपस्थित होकर श्रीराम कथा का श्रवण करने और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने का आग्रह किया.
प्रेस वार्ता में आयोजन समिति 'उत्सव' के महामंत्री राकेश पाण्डेय, जानकीपुरम दुर्गा पूजा उत्सव के संयोजक सौरभ वन्द्योपाध्याय, श्रीश्याम परिवार के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल, महामंत्री रुपेश अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, श्यामजी अग्रवाल, अनिल गुप्ता, डा. अजय गुप्ता, ऋषि कपूर, अनुराग साहू, एस.के.गोपाल के साथ ही आयोजन समिति के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे.