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लखनऊ में श्रीराम कथा की बहेगी गंगा, जगद्गुरु रामभद्राचार्य सुनाएंगे श्रीरामचरित कथा

श्रीराम कथा एक से नौ जून तक लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित बृज की रसोई परिसर में होने जा रही है. कथा प्रतिदिन शाम 5 से रात्रि 8 बजे तक होगी. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: पूज्यपाद पद्मविभूषण जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाराज की पावन श्रीराम कथा एक से नौ जून तक लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित बृज की रसोई परिसर में होने जा रही है. कथा प्रतिदिन शाम 5 से रात्रि 8 बजे तक होगी. यह जानकारी आयोजन समिति के संरक्षक एवं लखनऊ उत्तर के विधायक डा. नीरज बोरा ने प्रेस वार्ता में दी. उन्होंने बताया कि रामभद्राचार्य महाराज देश के प्रख्यात संत, विद्वान, शिक्षाविद एवं रामानंदाचार्य संप्रदाय के वर्तमान जगद्गुरु हैं. मात्र दो माह की आयु में दृष्टि चली जाने के बावजूद उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं साधना के बल पर 250 से अधिक ग्रंथों की रचना की है. उन्होंने चित्रकूट में दिव्यांगजनों के लिए समर्पित विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि प्रकरण में भी एक प्रमुख गवाह रहे हैं. राष्ट्र और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मविभूषण से सम्मानित किया है. डा. बोरा ने बताया कि कथा के प्रथम दिवस कलश यात्रा, रामचरितमानस का विस्तार, गुरु वंदना तथा भारद्वाज-याज्ञवल्क्य मिलन का वर्णन होगा. द्वितीय दिवस माता सती के हिमाचल गृह में प्राकट्य, तृतीय दिवस शिव विवाह, चतुर्थ दिवस श्रीराम प्राकट्योत्सव, पंचम दिवस बाललीला, विश्वामित्र आगमन एवं राम वनगमन होगा. षष्ठम दिवस सीताराम विवाह और सप्तम दिवस राम वनवास की कथा होगी. केवट संवाद एवं राम-भरत मिलन का प्रसंग होगा.