हिमाचल में अब ये परिवार भी BPL में होंगे शामिल, आज से चौथे चरण के सर्वेक्षण का कार्य शुरू

हिमाचल में बीपीएल सर्वेक्षण के चौथे चरण का काम शुरू हो गया है.अब सरकार ने नियमों में कुछ परिवर्तन किया है.

पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों से बैठक करते सीएम सुक्खू
पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों से बैठक करते सीएम सुक्खू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 1:31 PM IST

3 Min Read
शिमला: हिमाचल में उन परिवारों के लिए राहत और उम्मीद की नई किरण दिखाई दे रही है, जो अब तक गरीबी रेखा से नीचे (BPL) सूची में शामिल होने से वंचित रह गए थे. महंगाई, बेरोज़गारी और सीमित आय से जूझ रहे हजारों परिवारों के लिए सरकार का यह कदम किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है. प्रदेश सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों की सटीक पहचान करने के BPL सर्वेक्षण के चौथे चरण की शुरुआत कर दी है.

इस सर्वे के ज़रिये ऐसे पात्र परिवारों को सूची में शामिल किया जाएगा, जिन्हें अब तक सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाया था. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में अधिकारियों को बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों की पहचान के लिए सर्वेक्षण का चौथा चरण 1 फरवरी, 2026 से शुरू करने के निर्देश दिए. इस प्रदेश सरकार ने पक्के मकान वाले ऐसे परिवारों को भी BPL सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है, जिन्हें राज्य या केंद्र सरकार की आवास योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता ली है. अब उनके पास इन योजनाओं के माध्यम से पक्के मकान है, उन्हें भी चौथे चरण में बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा.

BPL सूची में 59,829 परिवार

सीएम सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार का हर पात्र गरीब परिवार का नाम बीपीएल सूची में शामिल करने का उद्देश्य है, ताकि उन्हें सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके. ये सर्वेक्षण पांच चरणों में किया जाएगा, ताकि कोई भी जरूरतमंद परिवार छूट न जाए. सर्वेक्षण के पहले तीन चरणों में प्रदेश भर में कुल 59,829 परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल किया गया है.

तीन चरणों में शामिल परिवारों का जिलावार ब्यौरा
बिलासपुर 2,204
चंबा 13,786
हमीरपुर 3,480
कांगड़ा 10,807
किन्नौर 1,109
कुल्लू 2,957
लाहौल-स्पीति 206
मंडी 12,045
शिमला 4,522
सिरमौर 1,277
सोलन 1,567
ऊना 5,869

इन परिवारों के पास मौका

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीपीएल सूची में शामिल करने के लिए कुछ मुख्य पात्रता शर्तें भी निर्धारित की हैं, जिन परिवारों में 27 वर्ष तक के अनाथ बच्चे, 59 वर्ष से अधिक उम्र के सदस्य, या 27 से 59 वर्ष की आयु के दिव्यांग सदस्य हैं, वो बीपीएल में शामिल किए जा सकते हैं. इसके अलावा जिन परिवारों की मुखिया महिला हो और परिवार में 27 से 59 वर्ष के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो और जिन परिवारों के मुखिया को 50 फीसदी या उससे अधिक दिव्यांगता हो, उन्हें भी बीपीएल सूची में रखा जाएगा. अन्य पात्र परिवारों में वो परिवार शामिल होंगे, जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन काम किया हो.

इसके साथ ही जिन परिवारों के कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हों या कोई ऐसी बीमारी हो जिससे स्थायी दिव्यांगता होती हो, उन्हें भी बीपीएल में शामिल किया जाएगा. पक्के मकान वाले वो परिवार जिन्होंने राज्य या केंद्र सरकार की आवास योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता ली है, उन्हें भी बीपीएल सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है.

संपादक की पसंद

