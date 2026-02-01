ETV Bharat / state

हिमाचल में अब ये परिवार भी BPL में होंगे शामिल, आज से चौथे चरण के सर्वेक्षण का कार्य शुरू

शिमला: हिमाचल में उन परिवारों के लिए राहत और उम्मीद की नई किरण दिखाई दे रही है, जो अब तक गरीबी रेखा से नीचे (BPL) सूची में शामिल होने से वंचित रह गए थे. महंगाई, बेरोज़गारी और सीमित आय से जूझ रहे हजारों परिवारों के लिए सरकार का यह कदम किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है. प्रदेश सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों की सटीक पहचान करने के BPL सर्वेक्षण के चौथे चरण की शुरुआत कर दी है.

इस सर्वे के ज़रिये ऐसे पात्र परिवारों को सूची में शामिल किया जाएगा, जिन्हें अब तक सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाया था. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में अधिकारियों को बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों की पहचान के लिए सर्वेक्षण का चौथा चरण 1 फरवरी, 2026 से शुरू करने के निर्देश दिए. इस प्रदेश सरकार ने पक्के मकान वाले ऐसे परिवारों को भी BPL सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है, जिन्हें राज्य या केंद्र सरकार की आवास योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता ली है. अब उनके पास इन योजनाओं के माध्यम से पक्के मकान है, उन्हें भी चौथे चरण में बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा.

BPL सूची में 59,829 परिवार

सीएम सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार का हर पात्र गरीब परिवार का नाम बीपीएल सूची में शामिल करने का उद्देश्य है, ताकि उन्हें सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके. ये सर्वेक्षण पांच चरणों में किया जाएगा, ताकि कोई भी जरूरतमंद परिवार छूट न जाए. सर्वेक्षण के पहले तीन चरणों में प्रदेश भर में कुल 59,829 परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल किया गया है.