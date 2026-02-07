अरावली बचाओ: उदयपुर में शुरू हुआ चौथा अंतरराष्ट्रीय जल कॉन्क्लेव, 15 देशों के विशेषज्ञ जुटे
उदयपुर में जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ में शुरू हुआ अंतरराष्ट्रीय जल कॉन्क्लेव अरावली पर्वतमाला की पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जल संरक्षण पर केंद्रित है,
Published : February 7, 2026 at 7:48 PM IST
उदयपुर: अरावली पर्वतमाला की पारिस्थितिकी और जैव विविधता को लेकर जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ में शनिवार से दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय जल कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई. भूगोल विभाग द्वारा तरुण भारत संघ और जल बिरादरी के सहयोग से आयोजित इस चतुर्थ जल कॉन्क्लेव का मुख्य विषय अरावली पर्वतमाला की पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता रखा गया है. यह आयोजन 7 से 8 फरवरी 2026 को उदयपुर में चल रहा है, जिसमें भारत सहित करीब 15 देशों से पर्यावरणविद्, जल विशेषज्ञ और शोधकर्ता शामिल हो रहे हैं. वे अरावली क्षेत्र के संरक्षण, जल संसाधन प्रबंधन, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा पारंपरिक जल संरचनाओं पर विचार-विमर्श कर रहे हैं.
उद्घाटन सत्र की मुख्य बातें: उद्घाटन सत्र में कुलपति प्रो. एस.एस. सारंगदेवोत ने कहा कि अरावली केवल पहाड़ों की श्रृंखला नहीं, बल्कि उत्तर-पश्चिम भारत की पारिस्थितिकी का आधार स्तंभ है. यहां की वनस्पतियां, जीव-जंतु, मिट्टी और जल स्रोत आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं. यदि इस संतुलन को बचाया गया, तो ही वर्षा-जल संचयन, भूजल स्तर और ग्रामीण जीवन की स्थिरता सुनिश्चित हो सकेगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि जल, जंगल और जैव विविधता तीनों का संरक्षण एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता.
मुख्य अतिथि एवं मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित जलपुरुष राजेंद्र सिंह ने कहा कि जल संरक्षण केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इसमें समाज की भागीदारी सबसे अहम है. उन्होंने पारंपरिक जल संरचनाओं के पुनर्जीवन, तालाबों और जोहड़ों की मरम्मत तथा स्थानीय समुदायों की सक्रिय भूमिका को दीर्घकालिक समाधान बताया. राजेंद्र सिंह ने अरावली को 11 सभ्यताओं की जननी बताते हुए कहा कि यह हमारी संस्कृति, जल और खेती का आधार है, और अब इसे फिर से समझने व सहेजने का समय है. उन्होंने ऐसे सम्मेलनों को नीति निर्धारण और व्यवहारिक प्रयासों के बीच सेतु का कार्य बताया.
कार्यक्रम की विशेषताएं: सम्मेलन में शोध पत्रों की प्रस्तुति, तकनीकी सत्र और खुली परिचर्चाएं आयोजित की जा रही हैं. इनमें अरावली की जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, भूमि उपयोग, सतत खेती तथा पारिस्थितिकी संतुलन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा हो रही है. आयोजन सचिव एवं भूगोल विभागाध्यक्ष डॉ. युवराज सिंह राठौड़ ने बताया कि इस मंच से निकलने वाले सुझाव भविष्य में अरावली संरक्षण की दिशा तय करने में सहायक होंगे.
उद्घाटन अवसर पर विशिष्ट अतिथि इंद्रा खुराना, अशोक खुराना, अनुपम श्राफ, पुनीत कुमार सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर सम्मेलन का शुभारंभ किया. कार्यक्रम का संचालन डॉ. शैली मेहता ने किया. इस अवसर पर विद्यापीठ के विभिन्न डीन, निदेशक, प्रोफेसर और शोधार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे.
