अरावली बचाओ: उदयपुर में शुरू हुआ चौथा अंतरराष्ट्रीय जल कॉन्क्लेव, 15 देशों के विशेषज्ञ जुटे

उदयपुर में अंतरराष्ट्रीय जल कॉन्क्लेव ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: अरावली पर्वतमाला की पारिस्थितिकी और जैव विविधता को लेकर जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ में शनिवार से दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय जल कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई. भूगोल विभाग द्वारा तरुण भारत संघ और जल बिरादरी के सहयोग से आयोजित इस चतुर्थ जल कॉन्क्लेव का मुख्य विषय अरावली पर्वतमाला की पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता रखा गया है. यह आयोजन 7 से 8 फरवरी 2026 को उदयपुर में चल रहा है, जिसमें भारत सहित करीब 15 देशों से पर्यावरणविद्, जल विशेषज्ञ और शोधकर्ता शामिल हो रहे हैं. वे अरावली क्षेत्र के संरक्षण, जल संसाधन प्रबंधन, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा पारंपरिक जल संरचनाओं पर विचार-विमर्श कर रहे हैं. उद्घाटन सत्र की मुख्य बातें: उद्घाटन सत्र में कुलपति प्रो. एस.एस. सारंगदेवोत ने कहा कि अरावली केवल पहाड़ों की श्रृंखला नहीं, बल्कि उत्तर-पश्चिम भारत की पारिस्थितिकी का आधार स्तंभ है. यहां की वनस्पतियां, जीव-जंतु, मिट्टी और जल स्रोत आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं. यदि इस संतुलन को बचाया गया, तो ही वर्षा-जल संचयन, भूजल स्तर और ग्रामीण जीवन की स्थिरता सुनिश्चित हो सकेगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि जल, जंगल और जैव विविधता तीनों का संरक्षण एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता. जल कॉन्क्लेव में 15 देशों के विशेषज्ञ जुटे (ETV Bharat Udaipur) इसे भी पढ़ें- पर्यावरण संरक्षण पर चौथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, अरावली बचाने पर होगा मंथन, 15 देशों के विशेषज्ञ होंगे शामिल