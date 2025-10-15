ETV Bharat / state

राजस्थान की चौथी सेना भर्ती रैली, 10 नवंबर से जोधपुर में होगी शुरू

सेना भर्ती रेली में प्रदेश के 9 जिलों के उम्मीदवार शामिल होंगे.

ARMY RECRUITMENT RALLY IN JODHPUR, ARMY RECRUITMENT FROM NOVEMBER 10
राजस्थान की चौथी सेना भर्ती रैली 10 नवंबर से. (ETV Bharat file photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 15, 2025 at 11:45 AM IST

जयपुरः राजस्थान राज्य की चौथी सेना भर्ती रैली 10 नवंबर से जोधपुर में आयोजित की जाएगी. वर्ष 2025-26 के लिए यह भर्ती रैली सेना भर्ती कार्यालय, जोधपुर द्वारा राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर में 10 से 25 नवंबर तक चलेगी. इसमें राजस्थान के 9 जिले अजमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, फलोदी और सिरोही के उम्मीदवार शामिल होंगे.

जारी अधिसूचना के मुताबिक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2025 में उपस्थित होने वाले और चयनित उम्मीदवारों को इस भर्ती रैली में भाग लेने के लिए कॉल अप जारी किया गया है. यह रैली अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क/स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेड्समैन (8वीं और 10वीं पास) श्रेणियों के लिए आयोजित की जा रही है. इसके साथ ही, अग्निवीर सामान्य ड्यूटी (महिला सेना पुलिस) की क्षेत्रीय श्रेणी की भर्ती रैली 24 और 25 नवंबर को आयोजित होगी.

यह भर्ती रैली मुख्यालय भर्ती क्षेत्र, राजस्थान, मुख्यालय दक्षिणी कमान और जोधपुर के नागरिक प्रशासन के सहयोग से आयोजित की जा रही है. सेना ने इसे राजस्थान के प्रेरित युवाओं के लिए देश की सेवा करने का एक अनूठा अवसर बताया है. मुख्यालय भर्ती क्षेत्र, राजस्थान ने स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और स्वचालित होगी तथा केवल योग्यता के आधार पर चयन सुनिश्चित किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी दलाल के बहकावे में न आएं और किसी प्रकार की धोखाधड़ी या अनुचित साधनों का सहारा न लें.

आधिकारिक वेबसाइट पर ही जानकरीः इसके अलावा उम्मीदवारों को यह भी हिदायत दी गई है कि वे अपने योग्यता दस्तावेज किसी सिविल प्रशिक्षण अकादमी या दलाल को न सौंपें. दस्तावेज केवल भर्ती अधिसूचना में बताए गए नियमों के अनुसार और भर्ती अधिकारियों को ही सौंपे जाएं. विस्तृत जानकारी और सहायता के लिए उम्मीदवारों को ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट [www.joinindianarmy.nic.in](http://www.joinindianarmy.nic.in) देखने या सेना भर्ती कार्यालय, जोधपुर से संपर्क करने की सलाह दी गई है.

