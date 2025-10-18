कारोबारी रमेश रूलानिया हत्याकांड का चौथा आरोपी इंदौर से गिरफ्तार
कुचामन के कारोबारी रमेश रूलानिया हत्याकांड के चौथे आरोपी को कल तक इंदौर से कुचामन लाया जाएगा.
Published : October 18, 2025 at 11:17 PM IST
कुचामन सिटी: जिले के कुचामन सिटी के कारोबारी रमेश रूलानिया हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए चौथे आरोपी ज़ुबैर अहमद को मध्यप्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है. यह आरोपी तीन मुख्य आरोपियों के साथ कोलकाता में ही था, लेकिन बीते दिवस वह इंदौर फरार हो गया. हालांकि पुलिस ने उसे आखिरकार धर दबोचा.
एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि आरोपी को लेने के लिए नावां थाना प्रभारी नंदलाल रिणवा के नेतृत्व में पुलिस टीम इंदौर रवाना हो चुकी है, जो कल तक आरोपी को लेकर कुचामन पहुंचेगी. एसपी तोमर ने बताया कि इससे पहले पुलिस ने मुख्य तीन शूटर धर्मेंद्र, गणपत और महेश को कोलकाता से गिरफ्तार किया था. इन तीनों को लेकर कुचामन थानाधिकारी सतपाल सिहाग के नेतृत्व में टीम कल सुबह तक कुचामन पहुंचेगी. पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इस वारदात को किसके इशारे पर अंजाम दिया गया और इस अपराध में अन्य कौन-कौन शामिल था.
उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया है कि हत्या के बाद आरोपी भेष बदलकर, सिर मुंडवाकर और राज्यों में लगातार सफर करते हुए पुलिस से बचते रहे. पुलिस की तकनीकी निगरानी और विभिन्न एजेंसियों के तालमेल से आखिरकार इनकी लोकेशन का पता लगाया गया. एसपी ऋचा तोमर ने कहा कि यह पूरी तरह एक टीम वर्क का नतीजा है. पुलिस की विभिन्न इकाइयों, स्थानीय पुलिस, साइबर सेल और एजीटीएफ ने मिलकर काम किया, तभी इतने कम समय में सफलता मिल सकी. उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुसंधान कार्य तेजी से पूरा कर जल्द चालान पेश किया जाएगा, ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके.