कारोबारी रमेश रूलानिया हत्याकांड का चौथा आरोपी इंदौर से गिरफ्तार

कुचामन सिटी: जिले के कुचामन सिटी के कारोबारी रमेश रूलानिया हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए चौथे आरोपी ज़ुबैर अहमद को मध्यप्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है. यह आरोपी तीन मुख्य आरोपियों के साथ कोलकाता में ही था, लेकिन बीते दिवस वह इंदौर फरार हो गया. हालांकि पुलिस ने उसे आखिरकार धर दबोचा.

एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि आरोपी को लेने के लिए नावां थाना प्रभारी नंदलाल रिणवा के नेतृत्व में पुलिस टीम इंदौर रवाना हो चुकी है, जो कल तक आरोपी को लेकर कुचामन पहुंचेगी. एसपी तोमर ने बताया कि इससे पहले पुलिस ने मुख्य तीन शूटर धर्मेंद्र, गणपत और महेश को कोलकाता से गिरफ्तार किया था. इन तीनों को लेकर कुचामन थानाधिकारी सतपाल सिहाग के नेतृत्व में टीम कल सुबह तक कुचामन पहुंचेगी. पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इस वारदात को किसके इशारे पर अंजाम दिया गया और इस अपराध में अन्य कौन-कौन शामिल था.