राजस्थान विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय अधिवेशन आज से, 10 देशों से आएंगे प्रतिभागी
चार दिवसीय अधिवेशन में 25 से ज्यादा सत्र आयोजित होंगे,.
Published : November 27, 2026 at 9:20 AM IST
जयपुरः दर्शन सिर्फ किताबों और सिद्धांतों तक सीमित नहीं, बल्कि बदलती दुनिया के सवालों को समझने का रास्ता भी है. इसी सोच के साथ जयपुर में चार दिन भारतीय दर्शन, संस्कृति और आधुनिक समाज के सवालों पर बौद्धिक मंथन होने जा रहा है. भारतीय दर्शन कांग्रेस के 101 साल के इतिहास में पहली बार इसका राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में आयोजित किया जा रहा है. राजस्थान विश्वविद्यालय में 27 से 30 नवंबर तक होने वाले इस आयोजन में 10 देशों के विद्वान, दार्शनिक और चिंतक भारतीय दर्शन के वैश्विक संदर्भ और समकालीन प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे.
500 से ज्यादा शोधपत्र, पांच भाषाओं में विमर्श : '21वीं सदी में सतत विकास और भारतीय संस्कृति का लोकाचार' की थीम पर भारतीय दर्शन कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है. खास बात ये है कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और इजरायल सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी इस अधिवेशन को अंतरराष्ट्रीय मंच बनाएगी. चार दिवसीय अधिवेशन में 25 से ज्यादा सत्र आयोजित होंगे, जिनमें 500 से अधिक शोधपत्र प्रस्तुत किए जाएंगे. अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, तमिल और संस्कृत में शोधपत्रों के माध्यम से अलग-अलग दार्शनिक दृष्टिकोण सामने आएंगे. देश के विभिन्न राज्यों से भी विद्वान इस आयोजन में हिस्सा लेंगे. सतत विकास, भारतीय संस्कृति, दर्शन की आधुनिक समय में उपयोगिता और सांस्कृतिक मूल्यों पर विचार-विमर्श होगा.
पढ़ें- ब्रह्मांड के रहस्यों से लेकर सौर ऊर्जा के भविष्य पर मंथन को जयपुर में जुटे अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक और रिसचर्स
संस्कृत शास्त्रार्थ और जयपुर दर्शन परंपरा भी आकर्षण : आयोजन सचिव एवं राजस्थान विश्वविद्यालय के दर्शनशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. अनुभव वार्ष्णेय ने बताया कि कुलगुरु प्रो. भगवती प्रसाद सारस्वत के मार्गदर्शन और सहयोग से अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है. इसका उद्देश्य भारतीय दर्शन की विरासत को समकालीन विमर्श से जोड़ते हुए व्यापक संवाद का मंच तैयार करना है. उन्होंने बताया कि अधिवेशन में संस्कृत भाषा में शास्त्रार्थ विशेष आकर्षण रहेगा. इसके साथ 'जयपुर घराना ऑफ फिलॉसफी' पर विशेष चर्चा होगी. भारतीय दर्शन की परंपरा और उसके वर्तमान संदर्भों को लेकर विद्वान अपने विचार रखेंगे.
पढ़ेंः राजस्थान विश्वविद्यालय में इस बार प्राइवेट स्टूडेंट की परीक्षाएं भी सेमेस्टर पैटर्न से, दिसंबर में होंगे एग्जाम
पहली बार मिली मेजबानी : 1925 में स्थापित इस संगठन का उद्देश्य दार्शनिक विमर्श को बढ़ावा देना, भारतीय सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को समझना, साथ ही समकालीन वैश्विक विषयों पर दर्शन की भूमिका को जोड़ना है. हर साल अलग-अलग विश्वविद्यालयों और संस्थानों की ओर से इसकी मेजबानी की जाती है. इसमें देश-विदेश के विद्वान, प्रोफेसर, शोधार्थी और विद्यार्थी भाग लेते हैं. दिसंबर 2025 में आईआईटी बॉम्बे में इसका 100वां शताब्दी सत्र आयोजित किया गया था. पहली बार राजस्थान विश्वविद्यालय को इस आयोजन की मेजबानी मिली है.