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राजस्थान विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय अधिवेशन आज से, 10 देशों से आएंगे प्रतिभागी

राजस्थान विश्वविद्यालय. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुरः दर्शन सिर्फ किताबों और सिद्धांतों तक सीमित नहीं, बल्कि बदलती दुनिया के सवालों को समझने का रास्ता भी है. इसी सोच के साथ जयपुर में चार दिन भारतीय दर्शन, संस्कृति और आधुनिक समाज के सवालों पर बौद्धिक मंथन होने जा रहा है. भारतीय दर्शन कांग्रेस के 101 साल के इतिहास में पहली बार इसका राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में आयोजित किया जा रहा है. राजस्थान विश्वविद्यालय में 27 से 30 नवंबर तक होने वाले इस आयोजन में 10 देशों के विद्वान, दार्शनिक और चिंतक भारतीय दर्शन के वैश्विक संदर्भ और समकालीन प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे.