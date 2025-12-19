जयपुर ज्वेलरी शो : अमेरिकी टैरिफ बेअसर, घरेलू बाजार तैयार...बढ़ी सिल्वर ज्वेलरी की डिमांड
इस वर्ष की मुख्य थीम-कलर्ड जेमस्टोन्स-शेपिंग ड्रीम्स इन एवरी कलर है ताकि विभिन्न रंगीन रत्नों को बढ़ावा मिल सके.
जयपुर: राजधानी में शुक्रवार से चार दिवसीय जयपुर ज्वेलरी शो शुरू हुआ, जिसमें देश भर के नामी ज्वेलर अपनी ज्वेलरी का प्रदर्शन करेंगे. इस वर्ष जयपुर ज्वेलरी शो 'कलर्ड जेमस्टोन्स' थीम के साथ सीतापुरा के नोवोटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है.
इसमें शीर्ष जवाहरात कारोबारी अपनी नई डिजाइन और बेहतरीन कारीगरी प्रदर्शित करेंगे. हाल में अमेरिकी टैरिफ बढ़ाने के बाद माना जा रहा था कि ज्वेलरी और रत्न कारोबार पर काफी असर पड़ेगा. बड़ी संख्या में ज्वेलरी और रत्न जयपुर से एक्सपोर्ट होता है, लेकिन इस शो में शामिल कारोबारियों का कहना है कि टैरिफ का खास असर बाजार में देखने को नहीं मिला.
सिल्वर ज्वेलरी की मांग: ज्वेलरी कारोबारी पवन अग्रवाल का कहना है कि शुरुआत में टैरिफ का असर देखने को मिला था, लेकिन धीरे-धीरे अब डोमेस्टिक बाजार तैयार हो गया. स्थानीय बाजार में ज्वेलरी की मांग लगातार बढ़ रही है. कारोबारी रामबाबू नाटाणी का कहना है कि सिल्वर के साथ सोने के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों का रुझान अब सिल्वर ज्वेलरी की तरफ बढ़ने लगा है. रामबाबू सिल्वर ज्वेलरी और उनसे बने विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी करने जयपुर ज्वेलरी शो में आए हैं. उनका मानना है कि टैरिफ का कोई खास असर बाजार में नहीं दिखा. अलग से डोमेस्टिक मार्केट तैयार हुआ है. हालांकि उनका कहना है कि ज्वेलरी चाहे जितनी भी महंगी हो जाए या कितना भी टैरिफ लगे, जो लोग ज्वेलरी के शौकीन हैं, वो ज्वेलरी जरूर खरीदते हैं.
रंगीन रत्नों को बढ़ावा: जयपुर ज्वेलरी शो के वाइस चेयरमैन दिनेश खटोरिया ने बताया कि 67 बूथों के साथ छोटी शुरुआत करने के बाद शो ने नई ऊंचाइयों को छुआ है. इस बार JJS-2025 में हमारे पास 1227 बूथ होंगे. अपने 23 वर्षों की यात्रा में जेजेएस ने हर साल विशेष रत्न या थीम को प्रमुखता दी है. इस वर्ष हमारी मुख्य थीम-कलर्ड जेमस्टोन्स-'शेपिंग ड्रीम्स इन एवरी कलर' है. इसके तहत हम विशेष रूप से विभिन्न रंगीन रत्नों को बढ़ावा दे रहे हैं. इसमें 624 गोल्ड ज्वेलरी, 314 लूज जेमस्टोन्स, 74 सिल्वर ज्वेलरी और 74 एलाइड मशीनरी के बूथ शामिल हैं.
