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तस्करों की काली कमाई पर चला बुलडोजर, अकलेरा में पुलिस और वन विभाग ने ढहाए करोड़ों के अवैध ठिकाने

झालावाड़: जिले में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 'बुलडोजर एक्शन' जारी है. सुबह उठते ही तस्करों के घरों पर बुलडोजर कहर बरपा रहा है. तस्करों की काली कमाई से अर्जित करोड़ों रुपए की अवैध संपत्तियों को चुन-चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, ताकि नशे के काले कारोबार को खत्म किया जा सके. अभियान के तहत सोमवार सुबह वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वन भूमि पर तस्करों द्वारा किए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया. यह कार्रवाई अकलेरा क्षेत्र के मानपुरा गुजरान में की गई.

उप वन संरक्षक सागर पवार ने बताया कि अकलेरा क्षेत्र के मानपुरा गुजरान में तस्करों द्वारा लंबे समय से वन भूमि पर कब्जा कर अवैध निर्माण किया गया था, जिसे बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है. कार्रवाई के दौरान क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेंद्र मीणा सहित वन विभाग का अमला तथा पुलिस उपाधीक्षक मनोज सोनी और अकलेरा थाना पुलिस का जाप्ता मौजूद रहा. पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि महुआखोह निवासी कालूलाल पुत्र चंदाल तंवर और गिरिराज पुत्र रामचंद्र तंवर ने मानपुरा गुजरान स्थित बेशकीमती वन भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान बना रखे थे. दोनों आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी के मामले दर्ज हैं.