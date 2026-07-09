जैसलमेर में खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन, एनर्जी ड्रिंक के 7968 केन जब्त किए
विभाग ने नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया है.
Published : July 9, 2026 at 6:29 PM IST
जैसलमेरः राज्य सरकार के शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने गुरुवार को जैसलमेर शहर में बड़ी कार्रवाई की है. इसके तहत भ्रामक लेबलिंग एवं मिस ब्रांडिंग के संदेह में विभिन्न ब्रांड की एनर्जी ड्रिंक की कुल 7,968 केन जब्त की है. विभाग ने नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया है.
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टी. शुभमंगला के निर्देश तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेंद्र कुमार पालीवाल के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा टीम ने शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण अभियान चलाया. अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी किशनाराम कड़वासरा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए एनर्जी ड्रिंक की बड़ी खेप को जांच के दायरे में लिया गया.
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7968 केन की जब्तः खाद्य सुरक्षा अधिकारी किशनाराम कड़वासरा ने बताया कि 7968 केन जब्त की गई हैं. इन उत्पादों की लेबलिंग और ब्रांडिंग में अनियमितता की आशंका के चलते खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत नमूने लिए गए और शेष स्टॉक को जब्त कर लिया गया.
जांच के लिए भेजाः उन्होंने बताया कि सभी नमूनों को रासायनिक एवं गुणवत्ता परीक्षण के लिए राजकीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, जोधपुर भेजा गया है. जांच रिपोर्ट मिलने पर यदि उत्पाद निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं या किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित फर्म एवं विक्रेताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि जिले में "शुद्ध आहार-मिलावट पर वार" अभियान लगातार जारी रहेगा. आमजन के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मिलावटी, भ्रामक या मानकों के विपरीत खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण एवं बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.