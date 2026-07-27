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जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 500 किलो संदिग्ध मिलावटी पनीर नष्ट कराया

जयपुर: राज्य सरकार के ‘शुद्ध आहार-मिलावट पर वार’ अभियान के अंतर्गत सोमवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने जयपुर में बड़ी कार्रवाई की. विभाग की सेंट्रल टीम ने करीब 500 किलोग्राम संदिग्ध पनीर को मौके पर ही नष्ट करा दिया. यह कार्रवाई आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशन में तथा अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह और संयुक्त आयुक्त डॉ. विजय प्रकाश शर्मा के सुपरविजन में हुई.

डॉ. विजय प्रकाश शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने आगरा रोड स्थित प्रताप नगर क्षेत्र में पनीर विक्रेता के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया. वहां जयपुर के विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई के लिए लगभग 500 किलो पनीर रखा मिला. खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने पनीर का परीक्षण किया. चखने और सूंघने पर उसमें बदबूदार तेल जैसी तीव्र गंध महसूस हुई. प्रथम दृष्टया गुणवत्ता संदिग्ध पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSS Act) के प्रावधानों के तहत नमूना लिया गया और पूरा स्टॉक तुरंत नष्ट करा दिया गया, ताकि यह बाजार में न पहुंच सके.