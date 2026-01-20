ETV Bharat / state

सरवाड़ में ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती के उर्स से पहले झंडे की रस्म, चांद दिखने के साथ होगा उर्स का आगाज

सरवाड़ में चांद की छठी तारीख को छठी की रस्म दरगाह में मनाई जाएगी. वहीं 29 जनवरी को बड़े कुल की रस्म अदा होगी.

Urs of Khwaja Fakhruddin Chishti
सरवाड़ में ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह (Etv Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 20, 2026 at 2:57 PM IST

अजमेर: सरवाड़ में ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती के उर्स से पहले झंडे की रस्म मंगलवार को दरगाह में स्थित बुलंद दरवाजे पर अदा की गई. दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजे की इमारत 101 फीट ऊंची है. यहां मुम्बई से आए हाजी अब्दुल मन्नान शेख ने खादिमों और जायरीन की मौजूदगी में झंडे की रस्म अदा की. झंडे की रस्म से पहले सरवाड़ बस स्टैंड से दरगाह तक एक जुलूस निकाला गया. जुलूस में बड़ी संख्या में जायरीन शामिल हुए. मार्ग में जगह-जगह मलंगों ने हैरतअंगेज कारनामे भी दिखाए. जुलूस का जगह-जगह स्वागत भी किया गया.

जिले के सरवाड़ में सुप्रसिद्ध बाबा फखरुद्दीन चिश्ती के सालाना उर्स के मौके पर झंडे की पारंपरिक रस्म मंगलवार को धूमधाम के साथ अदा की गई. इस खास रस्म के लिए बड़ी संख्या में जायरीन सरवाड़ शरीफ पहुंचे. उर्स के मद्देनजर प्रशासन ने जायरीन की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं. सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने भी उचित इंतजाम किए हैं. सरवाड़ में सुबह से झंडे की रस्म के लिए जायरीन का आना-जाना जारी रहा.

जायरीन की आवक को देखते हुए दरगाह की ओर से उनके लिए दोनों वक्त लंगर का इंतजाम किया गया. सरवाड़ शरीफ के उर्स के मौके पर झंडे की रस्म अदा करने वाले अब्दुल मन्नान शेख ने बताया कि हर वर्ष सरवाड़ दरगाह में स्थित बुलंद दरवाजे पर उनकी ओर से झंडे की रस्म अदा की जाती रही है. इस रस्म के लिए इस बार उनके साथ दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात से भी बड़ी संख्या में जायरीन सरवाड़ शरीफ आए हैं. इन जायरीन में हर वर्ग के लोग हैं, जिनका अकीदा उन्हें हर साल उर्स के मौके पर सरवाड़ शरीफ खींच लाता है. उन्होंने बताया कि झंडे की रस्म अदा करने के बाद सभी ने मुल्क में अमन, चैन, भाईचारा और खुशहाली के लिए दुआएं मांगीं.

चांद दिखने के साथ होगा उर्स का आगाज: अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जियारत करने आने वाले ज्यादातर जायरीन सरवाड़ शरीफ की जियारत के लिए ज़रूर आते हैं. दरगाह के मुतवल्ली यूसुफ भाई ने बताया कि सरवाड़ शरीफ का उर्स मंगलवार रात चांद दिखने के साथ शुरू होगा. यदि चांद नज़र नहीं आता है तो अगले दिन यानी 21 जनवरी से उर्स की शुरुआत होगी, जो 29 जनवरी तक चलेगा. सरवाड़ दरगाह शरीफ की उर्स परंपरा के मुताबिक चांद की तीसरी तारीख को जगह-जगह से जायरीन पैदल ही जियारत के लिए आते हैं. पैदल आने वाले जायरीन के लिए मार्ग में अलग-अलग जगहों पर लंगर का इंतज़ाम रहता है. चांद की छठी तारीख को छठी की रस्म दरगाह में मनाई जाएगी. वहीं 29 जनवरी को बड़े कुल की रस्म अदा होगी. उर्स के दौरान दरगाह में कव्वालियों का दौर जारी रहेगा.

