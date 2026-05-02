रायबरेली : आरेडिका में बना पहला वंदे भारत ट्रेनसेट, फील्ड ट्रायल के लिए रवाना
आम यात्रियों के लिए पटरी पर उतारने से पहले इस ट्रेन का ऑस्सिलेशन टेस्ट किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 6:26 PM IST
रायबरेली: देश में 2018 में मात्र दो ट्रेनसेट से शुरू हुआ वंदे भारत ट्रेन का सफर अब अपने 100वें ट्रेनसेट के अहम पड़ाव की ओर अग्रसर है. यह उपलब्धि भारत के कोच आधुनिकीकरण और अत्याधुनिक रेल तकनीक के क्षेत्र में मील का पत्थर है.
आरेडिका के जनसंपर्क अधिकारी अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि आज एक ऐतिहासिक अवसर है, जब आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली ने अपने पहले 16-कोच वंदे भारत चेयर कार ट्रेनसेट को डायनेमिक टेस्टिंग एवं फील्ड ट्रायल के लिए रवाना किया है. इसके साथ ही आरेडिका ने वंदे भारत ट्रेनसेट निर्माताओं की श्रेणी में सफलतापूर्वक अपना स्थान बना लिया है. यह ट्रेन आधुनिक सीमेंस प्रोपल्शन सिस्टम से सुसज्जित है.
नए मॉडल में कई एडवांस इंजीनियरिंग सुधार
जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार, आम यात्रियों के लिए पटरी पर उतारने से पहले इस ट्रेन का ऑस्सिलेशन टेस्ट किया जाएगा. इस टेस्ट का उद्देश्य यह जांचना है कि तेज रफ़्तार के दौरान ट्रेन कितनी स्थिर रहती है, यात्रियों को झटके तो नहीं लग रहे और क्या यह सुरक्षा के सभी पैमानों पर खरी उतरती है. उन्होंने यह भी बताया कि वंदे भारत अपनी रफ़्तार और सुविधाओं के लिए जानी जाती है, इसीलिए रायबरेली फैक्ट्री ने इस नए मॉडल में कई एडवांस इंजीनियरिंग सुधार किए हैं. इन बदलावों से ट्रेन न केवल पहले से ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद हुई है, बल्कि इसका सफ़र भी यात्रियों के लिए अधिक सुरक्षित और आरामदायक होगा.
कवच तकनीक
इसमें बहुत आरामदायक सीटें लगाई गई हैं. ट्रेन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यात्रियों को झटके महसूस न हों. डिब्बों के बीच के रास्ते पूरी तरह बंद हैं और दरवाजे ऑटोमैटिक हैं, जिससे ट्रेन के अंदर बाहर का शोर नहीं आता. इसके अलावा सुरक्षा के लिए इसमें भारत की अपनी कवच तकनीक लगी है, जो दो ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकती है. ऐसे ही ट्रेन में आग का तुरंत पता लगाने वाला आधुनिक सिस्टम लगा है, जो जरूरत पड़ने पर खुद ही आग बुझाने में सक्षम है. इसके अलावा ट्रेन के नीचे लगे मशीनी उपकरणों को भी एक्स्ट्रा सुरक्षा दी गई है, ताकि रास्ते में किसी पत्थर या बाधा से उन्हें नुकसान न पहुंचे.
जनसंपर्क अधिकारी अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि वंदे भारत का नया ट्रेनसेट भारत के तेज, सुरक्षित एवं आरामदायक रेल परिवहन के भविष्य की दिशा में एक सशक्त कदम है, जो भारतीय रेल की उपलब्धि, नवाचार, आत्मनिर्भरता, समावेशन और विश्वस्तरीय विनिर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को प्रमाणित करता है.