उत्तराखंड में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, चमोली की नीती घाटी में हुआ स्नो फॉल

इस साल दिसंबर में बर्फबारी नहीं होने से पर्यटक निराश थे, उम्मीद है अब जनवरी में बर्फ गिरती रहेगी

SNOWFALL IN UTTARAKHAND
उत्तराखंड में हुई सीजन की पहली बर्फबारी (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 2, 2026 at 9:39 AM IST

Updated : January 2, 2026 at 9:58 AM IST

चमोली: उत्तराखंड में बर्फबारी का इंतजार खत्म हो गया है. चमोली जिले की नीती घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है. चीन के कब्जे वाले तिब्बत बॉर्डर के पास बसी नीती घाटी से बर्फबारी की सुंदर तस्वीरें सामने आई हैं. उम्मीद है कि अब राज्य के अन्य पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी होगी.

नीती घाटी में हुई सीजन की पहली बर्फबारी: चमोली के भारत चीन सीमा से लगी नीती घाटी में साल की पहली बर्फबारी देखने को मिली है. पर्यटक और प्रकृति प्रेमी लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे. आखिरकार नीती घाटी में साल की पहली बर्फबारी की तस्वीर सामने आ गई है. चमोली जिले में 1 जनवरी से ही मौसम बंद रहा. आसमान में घने काले बादल छाए रहे. पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, लेकिन बर्फबारी न होने से मायूस दिख रहे थे.

सीजन की पहली बर्फबारी (Video Courtesy- Local Resident)

बर्फबारी नहीं होने से सभी थे निराश: अब ताजा तस्वीर चमोली जनपद की नीती घाटी से सामने आई है, जहां बर्फबारी का दृश्य देखने को मिल रहा है. बर्फबारी न होने से पूरे उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है. जिससे जंगलों में आग लगने की आशंका भी ज्यादा रहती है. बारिश और बर्फबारी न होने से किसानों को भी इसका नुकसान हो रहा है. बारिश नहीं होने से फसले नहीं हो पा रही हैं. जिससे किसान निराश हैं.

बर्फबारी नहीं होने से जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं: इस साल बर्फबारी न होने से जंगली जानवर भी ग्रामीण अंचलों का रुख कर रहे हैं. जिससे भालू, तेंदुआ लगातार उत्तराखंड के अलग-अलग क्षेत्र में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दस्तक दे रहे हैं. बर्फबारी न होने से उत्तराखंड के मशहूर पर्यटक स्थल औली, आइजन टॉप सूने हैं. चमोली के पर्यटन व्यवसायी भी मायूस नजर आ रहे हैं. हर वर्ष दिसंबर और जनवरी महीने में बर्फ़बारी शुरू हो जाती थी. इस वर्ष बारिश और बर्फबारी न होने से मौसम भी शुष्क पड़ा हुआ है.

नीती घाटी में बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे: नीती घाटी में साल की पहली बर्फबारी होने से बर्फबारी के आसार बढ़े हैं. फिलहाल पहाड़ी क्षेत्रों में अन्य सालों के मुताबिक काम ठंड महसूस की जा रही है. लोगों का कहना है कि अगर बारिश और बर्फबारी नहीं हुई, तो शुष्क ठंड ही सहन करनी पड़ेगी.
