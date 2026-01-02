ETV Bharat / state

उत्तराखंड में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, चमोली की नीती घाटी में हुआ स्नो फॉल

उत्तराखंड में हुई सीजन की पहली बर्फबारी ( Photo- ETV Bharat )

चमोली: उत्तराखंड में बर्फबारी का इंतजार खत्म हो गया है. चमोली जिले की नीती घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है. चीन के कब्जे वाले तिब्बत बॉर्डर के पास बसी नीती घाटी से बर्फबारी की सुंदर तस्वीरें सामने आई हैं. उम्मीद है कि अब राज्य के अन्य पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी होगी. नीती घाटी में हुई सीजन की पहली बर्फबारी: चमोली के भारत चीन सीमा से लगी नीती घाटी में साल की पहली बर्फबारी देखने को मिली है. पर्यटक और प्रकृति प्रेमी लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे. आखिरकार नीती घाटी में साल की पहली बर्फबारी की तस्वीर सामने आ गई है. चमोली जिले में 1 जनवरी से ही मौसम बंद रहा. आसमान में घने काले बादल छाए रहे. पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, लेकिन बर्फबारी न होने से मायूस दिख रहे थे. सीजन की पहली बर्फबारी (Video Courtesy- Local Resident)